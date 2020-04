Eine ganze Reihe von Merkwürdigkeiten passieren den Menschen einer US-Kleinstadt, unter der ein Teilchenbeschleuniger gebaut wurde: "Tales From The Loop" erzählt davon. (© 2019 Amazon.com Inc., or its affiliates)

Drei mächtige Türme stehen vor der Stadt, mit ihren regungslosen Gesichtern aus neonblauer Beleuchtung wirken sie wie stumme Wächter. Natürlich sind sie das nicht, obwohl man das in „Tales From The Loop“ durchaus erwarten könnte. In acht fantastischen Episoden stellt die Amazon-Serie ab 3. April alles auf den Kopf, was gemeinhin als Realität wahrgenommen wird.

Die drei Türme allerdings sind einfach nur Kühltürme einer gigantischen unterirdischen Versuchsanlage: Der Loop ist eine Art Teilchenbeschleuniger mit angeschlossenem Labor für experimentelle Physik. Über ihm breitet sich ein Ort aus, und jeder Mensch, der dort lebt, ist mit dem Loop auf die eine oder andere Art verbunden.

Loretta (Abby Ryder Fortson) hat ein Geheimnis, das sie mit Cole (Duncan Joiner) teilt. (© 2019 Amazon.com Inc., or its affiliates)

Ihre Geschichten erzählt die Serie, die auf hyperrealistischen Bildern von Simon Stålenhag beruht. Der schwedische Künstler hatte seine Dystopien zunächst im Internet veröffentlicht, später per Crowdfunding ein mit Geschichten angereichtes Kunstbuch finanziert und ein Rollenspiel.

Dass in mancher TV-Kleinstadt merkwürdige Dinge passieren können, das kennt man ja. Das ist in hier nicht anders, nur verrückter. Von einigen wird „Tales From The Loop“ mit „Stranger Things“ verglichen - was für die Netflix-Hitserie eine große Ehre ist, aber viel zu kurz greift. Trotz des 1980er-Jahre-Umfelds: Das ist allerdings beige-grau und nicht knallbunt ist. Nostalgische Gefühle kommen da nicht auf, eher eine Art zeitlose Monotonie.

Was Loretta (Abby Ryder Fortson) nicht weiß: Sie wird in der Zukunft ziemlich eng mit Cole (Duncan Joiner) verwandt sein. (© 2019 Amazon.com Inc., or its affiliates)

Das Universum verliert seine Geheimnisse

Wer sich auf „Tales From The Loop“ einlässt, bucht ein Ticket für einen abgefahrenen Trip in alle erdenklichen und undenkbaren Richtungen. Bildgewaltig und mit sparsamen Worten erzählt - lassen die Geschichten viel Raum für Entdeckungen, Fragen und Ratlosigkeiten. Zeit und Raum spielen keine Rolle, von den Gesetzen herkömmlicher Physik ganz zu schweigen.

Loretta (Rebecca Hall) arbeitet wie ihr Schwiegervater im Teilchenbeschleuniger - und trifft in der ersten Folge ihr jüngeres Ich. (© 2019 Amazon.com Inc., or its affiliates)

Hier sucht ein achtjähriges Mädchen seine verschwundene Mutter und findet sich selbst als Mittdreißigerin im Nachbarhaus. Hier tauchen Kreaturen und Maschinenwesen aus anderen Zeiten und Dimensionen auf, hier verliert das Universum seine Geheimnisse.

Alles ist in „Tales From The Loop“ leicht außer Takt. Das Erzähltempo, die Musik, die Menschen und die Naturgesetze. Das ist durchaus schaurig, weil man nicht viel über den Loop erfährt und weil all die Merkwürdigkeiten mit einer schulterzuckender Beiläufigkeit passieren. „Wenn jemand sagt, dass etwas unmöglich sei, beweise ich das Gegenteil“, erklärt ein Großvater, der den Loop leitet, seinem Enkel. Außer dem Jungen scheint sich in der US-Kleinstadt niemand wirklich über irgendetwas zu wundern. Auch nicht darüber, dass die schrottreifen Reste einer überdimensionierten Metallkugel die verbleibende Lebenszeit vorhersagen können.