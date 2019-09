Bauhaus-Serie "Die neue Zeit": Walter Gropius (August Diehl) baut nach dem Ersten Weltkrieg eine völlig neuartige Kunstakademie in Weimar auf. (ZDF / Zero One Film / Constanin Television / Nadcon / Anke Neugebauer)

August Diehl, 43, gilt als einer der besten Schauspieler Deutschlands. Er drehte mit Quentin Tarantino („Inglorious Basterds“) und spielte die Hauptrolle in Terrence Malicks Drama „Ein verborgenes Leben“, der die letzten Filmfestspiele von Cannes eröffnete. Im Januar 2020 soll das Werk in die deutschen Kinos kommen. Nur selten kann man August Diehl im Fernsehen erleben. Wenn doch, dann in besonderen Projekten. „Die neue Zeit“ (Donnerstag, 5.9., 20.15 Uhr, ARTE; und Sonntag, 15.09., 22.15 Uhr, ZDF) ist eine Miniserie, die ZDF und ARTE zum 100. Geburtstag der Bauhaus-Bewegung produzierten. Der 43-jährige Diehl spielt den Schulleiter Walter Gropius - einen gesellschaftlichen Visionär, aber auch ein guten Manager. Im Drehbuch erinnert sich der alte Gropius, 1969 starb er in den USA , an die wilde Zeit 1919 in Weimar. Eine Interviewerin wirft ihm in der Serie vor, dass er seine öffentlich geforderte Gleichstellung von Mann und Frau an der eigenen Schule mit Füßen trat. Metoo, Selbstentfaltung, Toleranz und der Kampf gegen gesellschaftliche Veränderung - alles drin. August Diehl spricht über 100 Jahre alte, geradezu unfassbar moderne Ideen aus Deutschland - und was heute aus ihnen geworden ist.

teleschau: Bauhaus wird 100 Jahre alt. Was lehrt uns diese Bewegung heute?

August Diehl: Dass wir Menschen schon immer in einem Konflikt gefangen waren und mit ihm umgehen mussten. Die Bauhaus-Erfinder wollten die Welt verändern. Dennoch hatten sie Mühe, ihre alten Konventionen hinter sich zu lassen. Walter Gropius tat sich schwer mit dem neuen Frauenbild, viele am Bauhaus mussten einen Spagat zwischen Idee und Wirklichkeit vollbringen. Dazu kamen auch Geldprobleme: Wie sollte man eine solche Vision finanzieren? Im Prinzip kämpfen wir heute mit denselben Dingen. Zumindest jene Menschen, die wirklich etwas verändern wollen.

teleschau: Sehen Sie einen Bezug zwischen der Metoo-Debatte und dem, was damals am Bauhaus passierte?

Diehl: Na klar, man kann man diesen Bezug herstellen. Einerseits ist es erstaunlich, wie wenig sich in 100 Jahren getan hat. Andererseits blicken wir natürlich auch reichlich arrogant von heute aufs Damals. Es ist ja auch eine Menge geschehen. Eigentlich war Gropius jemand, der für das Jahr 1919 unfassbar frei dachte mit seiner Schule. Seine Einstellung war, dass jeder bei ihm studieren darf - wenn er oder sie Künstler ist. Es war egal, ob man Mann oder Frau war, aus welchem Land man kam oder welche Sprache man sprach. Das waren schon ziemlich verrückte Ideen - damals.

„Eine Schule soll keine Kopie des Alten hervorbringen“

teleschau: In der Serie erscheint Ihr Walter Gropius eher als Konservativer - verglichen mit weitaus „verrückteren“ Visionären am Bauhaus.

Diehl: Er war jene Art fortschrittlicher CEO mit Bodenhaftung, den man noch heute braucht, um eine völlig neue Idee marktfähig zu machen (lacht). Man kann nicht ein ganzes Land, eine ganze Gesellschaft nur mit Radikalen umkrempeln. Wäre Gropius nicht gewesen, hätte das ganze Bauhaus wahrscheinlich weniger lange durchgehalten - und vielleicht auch weniger in die Zukunft hinein gewirkt.

teleschau: Wenn man heute über Bauhaus spricht, denkt man an Stühle, Lampen und würfelförmige Häuser mit flachen Dächern. In der Serie erfährt man, dass die Schule ein radikal freier Raum für Künstler war.

Diehl: Was mindestens ebenso bedeutend ist wie die ästhetischen Errungenschaften des Bauhaus. Das Bauhaus revolutionierte die gesamte Idee von Schule und Erziehung. Die Schule war zuvor immer das Instrument eines Staates, die nachfolgende Generation so zu züchten, dass die Gesellschaft genau so bleiben kann, wie sie ist. Deshalb war die Schule früher ein Horror für viele, leider natürlich auch nach dem Bauhaus. Trotzdem ist dort ab 1919 die Idee entstanden, dass eine Schule keine Kopie des Alten hervorbringen soll.

teleschau: Was sollte sie stattdessen leisten?

Diehl: Sie sollte das Individuum so fördern, dass das Morgen vielleicht ganz anders aussehen könnte, als wir es uns heute vorstellen können. Eine ziemlich krasse Idee, wie ich finde. Natürlich auch eine, die bei vielen große Angst auslöste. Vor allem bei jenen, die alles so lassen wollten, wie es war. In jener Zeit haben sich auch andere, vergleichbare Ideen entwickelt: Walldorf-Schulen, Montessori - aber Bauhaus war mit dabei. Es war ein Impuls, der vor 100 Jahren durch ganz Mitteleuropa ging.

„Heute herrscht wieder ein hoher Anpassungsdruck“

teleschau: Kann man erklären, warum die Zeit damals so „neu“ war? So lautet ja auch der Titel der Serie ...

Diehl: Natürlich spielte vor allem der Schock des Ersten Weltkriegs eine Rolle. Das Alte hatte die Menschen in die Hölle geführt. Wer aus der Hölle kommt, ist immer aufgeschlossen für neue Ideen. Viele Denker wollten die Welt damals neu erfinden - mit neuen Menschen. Das ist es, was ich am Bauhaus am meisten mag. Auch wenn später ganz andere Wege beschritten wurden. Da machte man sich dann konstruktivistische, funktionalistische Ideen. Es ging auch um Massenproduktion. Nicht alles am Bauhaus ist bezaubernd. Aber diese Anfangsidee, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, ist es auf jeden Fall.

teleschau: Fehlt es heute an Orten, an denen dem Menschen Raum gegeben wird? Wir sprechen zwar viel über Individualismus, trotzdem scheinen die meisten Menschen eher angepasst zu leben.

Diehl: Ich sehe das auch so, dass - zumindest in unserer Gesellschaft - wieder ein hoher Anpassungsdruck herrscht. Andererseits hat der Individualismus, die Idee, dass jeder sein Ding macht, die Welt ja auch an der Abgrund geführt. Der Kommunismus, der viel vom Gleichmachen hielt, ist gescheitert. Trotzdem kommen wir langsam auf den Trichter, dass unsere maximale Entfaltung des Individuums im Westen die Welt auch nicht retten wird. Im Gegenteil. Wir bräuchten etwas in der Mitte, in dem beide Ideen enthalten sind.

teleschau: Sehen Sie Anzeichen dafür?

Diehl: Ich finde, die Digitalisierung wird zu oft verteufelt. Sie hat uns beigebracht, dass wir Menschen alle ziemlich ähnlich sind. Dass wir, egal wo wir leben, irgendwie zusammengehören. Dass wir dieselben Wünsche und Bedürfnisse teilen. Sie lehrt uns, dass wir deswegen stark sein können, weil es das Ganze gibt. Ich hoffe, dass sich der Konflikt zwischen Kommunismus und Individualismus, vielleicht auch der zwischen links und rechts, nicht zu etwas Neutralem in der Mitte, sondern zu etwas Neuem entwickeln wird.

„Wir können nicht frei sein und dabei gerecht bleiben“

teleschau: Das wäre Ihre Vision?

Diehl: Ja, auch wenn ich nicht genau weiß, wie sie konkret aussieht (lacht). Wir begreifen langsam, dass in der lange gefeierten Idee der Französischen Revolution - Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit - ein großer Widerspruch liegt. Lassen wir die Brüderlichkeit mal weg. Aber Gleichheit und Freiheit - das geht nicht zusammen! Wir können nicht Gleichheit in der ganzen Welt erreichen - und dabei unsere Freiheit erhalten. Wir können aber auch nicht frei sein und dabei gerecht bleiben.

teleschau: Was war am Bauhaus, so wie es in der Serie erzählt, komplett neu für Sie?

Diehl: Genau dieser freigeistige Überbau. Man kennt vom Bauhaus eher die Dessauer Zeit, in der sich bestimmte Design-Ideen manifestierten. Das frühe Bauhaus, so wie wir es zeigen, war noch stark vom Jugendstil geprägt. Manche Dinge waren fast esoterisch. Dass Meister Itten seine Studenten das Material erst mal erfühlen ließ, dass er sie - um zu verstehen, was eine Diagonale ist - blindlings durch den Raum tanzen sollten, das waren damals schon recht schräge Ideen. Heute kennen wir das alles. Von der Walldorf-, aber auch von der Schauspielschule. Ich mag diese Ideen. Sie standen für eine unglaubliche Freigeistigkeit.

teleschau: Also waren die Bauhaus-Erfinder doch Revoluzzer ...

Diehl: Na klar! Schließlich traten sie in Weimar, gerade in Weimar, mit dem Slogan an: Die Klassik muss weg! Bauhaus in Weimar - das war ein Erdbeben. In diesem Clash liegt auch der Unterhaltungswert unserer Serie. Damals prallten Welten aufeinander.

teleschau: Wenn man - gerade deutsche - Serien und Filmstoffe der letzten Jahre betrachtet, fällt auf, dass viele Stoffe in jener Zeit zwischen den Kriegen spielen. „Babylon Berlin“ beispielsweise. Warum interessieren wir uns gerade so für diese Zeit?

Diehl: Wir nennen es die Zeit zwischen den Kriegen. Für die Menschen damals, die nichts vom Zweiten Weltkrieg wussten, war es die Zeit nach der Hölle. Die Welt lag in Schutt und Asche. Und jeder versucht auf seine Art und Weise, eine neue Welt zu erfinden. So etwas gab es nicht mehr seit der Renaissance.

teleschau: Haben Sie eine persönliche Beziehung zu jenen Jahren?

Diehl: Ja. Ich merke es daran, dass fast alle meine Lieblingskünstler aus dieser Epoche stammen: Joseph Roth, Stefan Zweig, Dichter wie Georg Trakl oder Else Lasker-Schüler. Im Theater Ödön von Horváth. Der Expressionismus natürlich. Es war eine kurze Zeit unerschöpflicher Kreativität. Niemand wusste, dass bald ein neuer Krieg kommt, der - neben all dem anderen Schrecken - als erstes genau jene Ideen killte: Die Auswüchse des freigeistigen, unspießigen, ja fast punkigen Denkens. Der Krieg der Nazis galt - noch bevor er mit Waffen geführt wurde - vor allem dem, was zuvor neu entstanden war. Wenn man heute Bilder aus den 20-ern mit jenen aus den 50-ern vergleicht, sehen die 20-er viel moderner aus. Das zu sehen, macht mich immer noch ein bisschen traurig.