Diese Karriere ist filmreif: Seit über 60 Jahren steht Peter Kraus auf der Bühne und begeistert Jung und Alt mit seiner Musik. Am 18. März feiert der "deutsche Elvis" und das Teenie-Idol der 50er- und 60er-Jahre seinen 80. Geburtstag.

Der Hüftschwung passt noch und die Stimme auch: Peter Kraus kann einfach nichts stoppen. Am 18. März feiert der „deutsche Elvis Presley“, der Mann, der in den 50er- und 60er-Jahren den Rock'n'Roll nach Deutschland brachte, seinen 80. Geburtstag. Der BR, das Erste und ORF 2 widmen dem Ausnahmetalent das große Filmporträt „Peter Kraus - Immer in Bewegung“, die einen Blick auf das ereignisreiche Leben des Musikers wirft.

„Tutti Frutti“ hieß sein erster großer Hit. Es folgten zahlreiche weitere erfolgreiche Singles wie „Sugar Baby“, „Wenn Teenager träumen“ oder „Schwarze Rose, Rosemarie“, die ihn mit insgesamt über 17 Millionen verkauften Tonträgern zu einem der erfolgreichsten deutschen Künstler machten. Und das zu Recht: Wer konnte bei seiner Musik noch still sitzen?

Mit der Dokumentation "Peter Kraus - Immer in Bewegung" widmet sich ORF 2 dem Werdegang des langjährigen Entertainers und Musikers. Denn Peter Kraus ist heute noch aktiv: Im Herbst 2019 startet er seine Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Auch heute noch ist Peter Siegfried Krausenecker, wie der Star ursprünglich heißt, agil wie zu seinen Anfangszeiten. Dabei hatte er sich eigentlich schon 2014 verabschiedet: „Das Beste kommt zum Schluss“, hieß seine ausverkaufte Tournee, bei der Peter Kraus auch gecoverte Songs wie „Hamma“, „Lila Wolken“ oder „Applaus, Applaus“ aus seinem 17. Studioalbum „Zeitensprung“ zum Besten gab. Doch Peter Kraus kann eben nicht ohne Musik! Aus dem Abschied wurde eine Auszeit. 2017 stand er schon wieder im Studio. „Schön war die Zeit! Die Kulthits der wilden 50er- und 60er-Jahre“ heißt sein neuestes Projekt, bei dem er seine eigenen Lieder, aber auch seine persönlichen Lieblingslieder aus den 50er- und 60er-Jahren zusammenstellte. Mit diesem Programm startet er im Herbst 2019 seine inzwischen fünfte Abschiedstournier. Und gleichzeitig ist es eine Jubiläumstournee. Denn: Es ist tatsächlich genau 60 Jahre her, dass er sein erstes Album „Peter Kraus“ im Jahr 1959 veröffentlichte.

Angefangen hat aber alles noch ein bisschen früher: Vor genau 65 Jahren stand der damals 14-Jährige 1954 für die erste Erich-Kästner-Verfilmung „Das fliegende Klassenzimmer“ als Jonathan „Johnny“ Trotz vor der Kamera. Es folgten zahlreiche Filme, in denen er mit Heinz Rühmann, Gert Fröbe, Cornelia Froboess, Paul Dahlke oder Hans Albers zusammenarbeitete. Und auch in Fernsehshows und Musicals durfte das Multitalent nicht fehlen. Unter anderem hatte Kraus seine eigene Show „Herzlichst, Ihr Peter Kraus“, war Showmaster der Unterhaltungsserie „Bäng-Bäng“ und Juror bei der RTL-Tanzshow „Let's Dance“. Damit war der Entertainer aber immer noch nicht ausgelastet. Neben seiner vielseitigen Karriere schrieb der Schmusesänger der 60er-Jahre noch vier Bücher. Sein letztes „Für immer jung: Das Geheimnis meines Lebens“ erschien 2011.

Mit "Peter Kraus - Immer in Bewegung" (18. März, 22.00 Uhr) widmet sich das BR-Fernsehen dem großen Ausnahmetalent Peter Kraus. Er brachte in den 50er- und 60er-Jahren den Rock'n'Roll nach Deutschland - und steht heute noch auf der Bühne!

Ein Leben wie im Film

Vielseitig interessiert, populär und ein Idol der damaligen Teenager: So kennen wir den berühmten deutschen Rock'n'Roller von damals, der sich auch gerne mit anderen Musikgenres wie Blues, Jazz oder Schlager, aber auch mit Schauspiel und Tanz auseinandersetzte. Mit Vorbildern wie Chuck Berry, Little Richard, Ella Fitzgerald und Frank Sinatra entwickelte er seinen ganz eigenen Stil - und hat damit bis heute einen großen Erfolg. In weniger als acht Jahren produzierte er 36 Singles und erhielt in den 2000er-Jahren nicht nur das Silberne und Goldene Ehrenzeichen, sondern auch den Amadeus Austrian Music Award und den Echo für sein Lebenswerk.

Der "deutsche Elvis": Mit Hits wie "Tutti Frutti" oder "Sugar Baby" brachte Peter Kraus den Rock'n'Roll nach Deutschland und wird einer der bekanntesten deutschen Sänger. Dabei hört er nie auf, auf der Bühne zu stehen, wie hier 2015 auf einem Konzert in Offenburg.

Man merkt schnell: Peter Kraus hat nicht nur Spaß an seinem Job, er lebt ihn und genießt ihn bis heute. Lange stillsitzen konnte das Multitalent nie. Woher nimmt er nur diese Motivation, immer weiter zu machen? Aufschluss darüber gibt sein Lebensmotto, das er nun gegenüber dem TV-Sender „Heimatkanal“ preisgab: „Wer glaubt, etwas zu sein, kann nichts mehr werden.“ Peter Kraus stand in ständigem Wandel, hat sich immer wieder neu entdeckt und war offen für neue Projekte - und machte sich dadurch unsterblich. Doch nun nähert sich langsam das Ende seiner Musikerkarriere. „Das ist wirklich die letzte Tour. Ich kriege langsam Ärger mit meiner Frau“, berichtet er der Ostthüringer Zeitung.

Privates Glück

Der Hüftschwung ist immer noch da: Peter Kraus steht trotz seiner 80 Jahre immer noch auf der Bühne und begeistert sein Publikum. Seit nunmehr 65 Jahren macht der gebürtige Münchner schon Musik.

Doch nicht nur den Start seiner Musik- und Fernsehkarriere kann der gebürtige Münchner dieses Jahr gebührend feiern. Seit 1. Oktober 1969 ist Peter Kraus mit seiner Frau Ingrid verheiratet. Zu ihrer Goldenen Hochzeit lohnt sich ein kurzer Rückblick: „Ich hatte mich genug ausprobiert, und als ich Ingrid traf, war ich reif für eine feste Beziehung. Und Ingrid wusste nach ihrer gescheiterten Ehe auch, was wirklich wichtig ist“, erklärt er das Geheimnis seiner Ehe gegenüber „senioren-ratgeber.de“. Ingrid gab für ihn sogar ihre Modelkarriere auf. Sie brachte ihre Tochter Gabi mit in die Ehe, vier Jahre später krönte Sohn Mike das Glück. Leider gab es auch einen Tiefschlag: 2001 verlor Peter Kraus' Adoptivtochter Gabi den Kampf gegen den Krebs.

Zufrieden ist Peter Kraus dennoch mit seinem Leben. Heute besitzt er einen Bauernhof am Luganer See in der Schweiz und sogar einen Weinberg. Er malt gerne und ist auch gerne sportlich unterwegs: Seine Freizeit verbringt der Musiker gern mit Wasserski und Kanu und er liebt es, sich mit seinen Oldtimern zu beschäftigen und Rallyes zu fahren. „Hier bin ich ich, hier habe ich meinen Freundeskreis, der mit dem Show-Geschäft nichts zu tun hat. In der Schweiz lebe ich, wie ich es für richtig halte“, erklärte er dem „Berliner Kurier“.

Peter Kraus - Wie ist er und was zeichnet ihn aus? Der Schlagersender GoldStar TV wirft in den "Peter Kraus - Ganz nah" (16. März, 20.00 Uhr) und "Peter Kraus live - Ich mach weiter" (18. und 23. März, jeweils 20.00 Uhr) einen Blick auf den Musiker privat und auf einem seiner Konzerte.

Und auch von Skandalen blieb er weitestgehend fern. In einem Gespräch mit der „Abendzeitung“ beschreibt er: „Einer meiner größten Skandale war, dass ich früher mal in Stuttgart in einem Hotel falschherum auf einem Stuhl gesessen habe. Der Besitzer hat mich daraufhin rausgeworfen. Ein anderes Skandälchen hatte ich in Wien: Damals holte ich für meine erste Fernsehsendung Connie Francis vom Wiener Flughafen ab. Zur Begrüßung gab ich ihr einen Wangenkuss und hatte dabei meine rechte Hand in der Hose. Das war ein riesen Skandal.“

Das Porträt „Peter Kraus - Immer in Bewegung“ strahlt das Erste am Sonntag, 17. März, 16.25 Uhr, aus. Das BR-Fernsehen zeigt eine längere Fassung am Montag, 18. März, 22.00 Uhr, und bei ORF 2 ist der Film am am Samstag, 16. März, 09.05 Uhr, im Programm. Der Heimatkanal widmet dem Ausnahmemusiker einen Ehren-Abend: Am 17. März, ab 20.15 Uhr, werden die Filme „Alle lieben Peter“, „Das haben die Mädchen gern“ (21.50 Uhr), „Die große Kür“ (23.20 Uhr) und „Immer die Radfahrer“ (00.50 Uhr) mit Peter Kraus ausgestrahlt. Und auch der Schlagersender GoldStar TV ehrt den Musiker gebührend: Am 16. März wird das Porträt „Peter Kraus - Ganz nah“ gezeigt, am 18. März folgt die Sendung „Peter Kraus - Meine Hits“, und am 23. März ist das Spezial „Peter Kraus live - Ich mach weiter“ zu sehen.