In "Who is America?" schlüpft Sacha Baron Cohen in die Rolle eines israelischen Terrorexperten. (obs/Sky Deutschland/Gavin Bon)

Ob Möchtegern-Gangster Ali G, der kasachische Starjournalist Borat oder Fashionreporter Brüno: Die von dem britischen Comedian Sacha Baron Cohen erschaffenen, stets politisch inkorrekten Figuren haben hohen Wiedererkennungswert. Für seine siebenteilige Fernsehserie „Who is America?“ hat er vier neue Alter Egos kreiert, die er auf die US-amerikanische Politprominenz und mehr oder minder normale Bürger loslässt – was aber, zumindest in der ersten Folge, nur wenig unterhaltsam gerät.

Herauszufinden, wer die unberechenbare Weltmacht und seine Bewohner wirklich sind, ist freilich nur ein untergeordnetes Ziel. Schon der Vorspann zeigt, dass es Cohen vielmehr darum geht, die USA bloßzustellen, indem er ihr den Spiegel vorhält. So stellt er Ausschnitten aus bekannten Reden ehemaliger US-Präsidenten einen herumzappelnden Donald Trump gegenüber, der mit weit aufgerissenen Augen „Ich weiß nicht, was ich sagte“ in ein Mikrofon röchelt.

Fremdscham um jeden Preis

Das erste von Cohens Opfern ist Ex-Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders, den er als Obama hassenden und Scooter fahrenden Blogger empfängt. Sanders begreift schnell, dass sein Gegenüber ihn mit seinen obskuren Thesen nur provozieren will und reagiert zwar genervt, aber dennoch abgebrüht. Cohens Methode, um jeden Preis Fremdscham zu erzeugen, geht daher nicht auf. Auch das ignorante Gerede seiner Figur, die körperlich gesund ist und den Scooter nur fährt, um Kraftreserven zu sparen, sorgt beim Zuschauer höchstens für Schmunzler.

Ebenso erntet er als überkorrekter Weltverbesserer mit geschmacklosen Geständnissen, wie etwa von der Affäre seiner Frau mit einem Delfin, nur Verwunderung statt des erhofften Wutausbruchs. Aus dem Haus schmeißt ihn das stockkonservative Paar jedenfalls nicht, obwohl das Cohens offensichtliches Ziel bei ihrem gemeinsamen Dinner war.

Ein Waffenlobbyist in einem Werbesport für Kinder

Lustiger gerät hingegen das Zusammentreffen zwischen dem von ihm verkörperten Ex-Knacki („Ich habe nur einen Fehler in meinem Leben begangen und das 14 Mal“) und einer aufgetakelten Galeristin. Der malende Nachwuchskünstler zeigt der jungen Dame seine hinter Gittern angefertigten, recht gewöhnlichen Porträts anderer Häftlinge. Wie beiläufig erwähnt er, dass diese mit seinem Kot und dem Ejakulat anderer Insassen angefertigt wurden. Die Kunstliebhaberin verzieht jedoch keine Miene – und übergibt ihm später noch Schamhaare für seinen selbst gebastelten Pinsel. Auch hier verfehlt die Provokation ihr Ziel deutlich, sorgt aber immerhin für reichlich Erheiterung.

Wenn überhaupt, gelingt es Cohen als israelischem Terrorexperten, so etwas wie Kopfschütteln zu erzeugen. Ohne große Mühen überzeugt er einen Waffenlobbyisten, in einem Spot für Kinder mitzuspielen, in dem Maschinengewehre mit Einhorn-Überzügen angepriesen werden. Dass auch republikanische Abgeordnete und weitere Konservative sich vor Kameras dafür aussprechen, Dreijährigen den Besitz von Schusswaffen zu genehmigen, gelingt ebenfalls. Das ist zwar wenig überraschend, schockiert aber immer noch.

Insgesamt wirkt der Auftakt von „Who is America?“ erstaunlich handzahm. Denn im Gegensatz zu Borat und Co. leben die Interviews fast nur von Cohens Provokationen und nicht von den sich selbst entlarvenden Gesprächspartnern. Ein wenig Zurücknahme seitens des Comedians täte dem Format gut, mehr als ein paar Lacher sind so jedenfalls nicht drin. Die Gäste in den weiteren Folgen sind unter anderem Ex-Vizepräsident Dick Cheney, der ein Waterboardingset signiert, und Tea-Party-Hardlinerin Sarah Paulin, die sich bereits auf Facebook über das Interview echauffierte – Fremdschampotenzial ist also reichlich vorhanden.

Weitere Informationen

Sky zeigt „Who is America?“ seit dem 17. Juli jeden Dienstag um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD und auf dem Streamingdienst Sky Ticket.