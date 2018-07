Eminem bei seinem einzigen Deutschland-Konzert in Hannover. Pressefotografen waren bei dem Konzert nicht zugelassen, es stehen nur Bilder eines Tourfotografen zur Verfügung. (credit@jeremydeputat)

Der Rap-Rüpel lässt sich Zeit. Das ergiebige Regengebiet ist endlich vorbeigezogen, die Mehrheit der 75.000 Fans wieder trocken hinter den Ohren, als sich Mr. Marshall Mathers aka Eminem um 21.20 Uhr auf dem Messegelände materialisiert. Zunächst allerdings nur in Gestalt einer probaten Projektion auf zwei hohen Videowänden, die die breite Bühne flankieren: als gigantischer Macker in Kapuzenjacke, der godzillagleich zwischen Hochhäusern umherstapft, einen Helikopter vom Himmel pflückt und ein Auto zertritt, als seien es bloß mickrige Spielzeuge.

Mit einem elaborierten, auch als Eigenlob lesbaren Kommentar („Fuck Ass Shit“) beschließt der hünenhafte Klon das spektakuläre Vorspiel auf dem Musiktheater. Auftritt sozusagen the real Star. Standesgemäß im Hoodie, kombiniert mit Retro-Jogginganzug. Prompt sind so ziemlich alle Hände oben. Allein schon der beglaubigenden Smartphones wegen. Und weil der Einstieg – das dynamische Dr.-Dre-Cover „Medicine Man“ – gut gewählt ist, was die Atmosphäre kurz vor dem Einsetzen der Abenddämmerung anbelangt.

Mit einer kühnen Bühnenfeuerwerkrakete, die sich während des Intros in den bewölkten Himmel über Hannover schraubt, wird unmissverständlich angezeigt: Dieses Konzert soll so groß werden wie der machtvolle Protagonist des Auftakts aus der Konserve. Mindestens.

Hannover wird zum Gangsta-Rap-Paradies

Die Perspektive der meisten Eminem-Anhänger sieht freilich anders aus als jene in dem technisch gepimpten Prolog. Wie ein Liliputaner wirkt der 45-Jährige, den sie nach einer virtuosen Hochgeschwindigkeitsnummer aus dem Jahr 2013 ehrfürchtig „Rap God“ nennen, ohne technische Unterstützung und von den sogenannten billigen Plätzen aus. Die haben im freien Verkauf 90 Euro gekostet. Für 30 Euro mehr können zumindest höherwüchsige Fans vom abgezirkelten Areal der Kategorie „Front of Stage 1“ aus in natura sehen, dass der einträgliche Hip-Hop-Heros (30 Millionen verkaufte Platten) derzeit einen leicht krautigen Bart trägt und dezent an Hüftgold zugelegt hat.

Vor stilisierter Detroit-Industriebrachenkulisse trägt sich der erste Auftritt des Superstars hierzulande seit anderthalb Jahrzehnten ausgerechnet in jener Stadt zu, von der Harald Schmidt sagte, sie sei zwar nicht der Arsch der Welt, aber man könne ihn von dort aus gut sehen. Entsprechend stolz sind auf rigorose Reime abonnierte Lokalpatrioten (und deren seit Tagen grenzhysterischen Printmedien), dass sich das einzige Deutschland-Konzert des Meisters der biografischen Maskerade auf dem vormaligen Weltausstellungsgelände zuträgt.

Hannover wird an diesem Abend gewissermaßen zu Ganover, zum Gangsta-Rap-Paradies. Diese Botschaft transportiert bei sattem Sound, der an den Rändern des Großareals naturgemäß ein ganzes Stück ausfranst, bereits die Attitüde der beiden Vorgruppen, Royce da 5'9' und 2 Chainz, ein stimmgewaltiger Rapper, der die spezifische Rhetorik des Abends bündig vorwegnimmt („Get your motherfucking hands up!“).

Tritt er das nächste Mal erst mit 60 Jahren in Deutschland auf?

Sozusagen eminent kurz, aber durchaus eindringlich gerät der Hauptakt vor auffällig vielen Cap-, Ketten- und Gesinnungsshirtträgern („Will the real Slim Shady please stand up?“), unter die sich auch ein Double jenes Superhelden mit raspelkurzem, blondiertem Haar gemengt hat, der im längst legendären Video von „Without Me“ (2002) den Erlöser der Musikindustrie und aller politischen Konflikte gibt. Erwartungsgemäß gibt es von Eminem, dessen jüngstes Album „Revival“ (das der anhängigen Europatour den Namen gibt) bei Kritik und Publikum nicht so gut ankam, vor allem dies auf die Ohren: Hits, Hits, Hits.

Darunter "My Name Is" und „The Way I Am“, "The Real Slim Shady" und "You Don't Give A Fuck" – letztgenannten Titel unterstützen sinnigerweise Zigtausende erigierte Mittelfinger. Knapp 30 Songs in 90 Minuten spielt der Zeremonienmeister, unterstützt von einer rührigen Live-Band, seinem exzellent gestimmten Co-Rapper Kon Artis aka Mr. Porter (der auch den Animateur gibt) sowie der sehr sonoren Sängerin Skylar Grey, die weibliche Parts vormaliger Kooperationen cool meistert – zuvörderst „The Monster“, das im Original Rihanna intoniert.

Die Hände hoch: 75.000 Fans feierten beim Auftritt von Eminem. (credit@jeremydeputat)

Und doch: Wie verhalten sich doch gleich Kürze und Würze zueinander? Wer derart viele Lieder partout in die übliche Dauer eines Fußballspiels pressen will, muss notgedrungen lakonisch agieren. Tatsächlich verschneidet Eminem einige Lieder so harsch und fühllos, dass es eine Unart hat. Etwa gegen Mitte des Konzerts, als „Toy Soldiers“ und „Sing For The Moment“ in eine der Stimmung abträgliche Medley-Anmutung gezwungen werden.

Nicht gerade von des Gedankens Blässe angekränkelt sind mit fortschreitender Zeit auch die, nun ja, Moderationstexte. Die erste Ansage ist in poetischer Hinsicht zwar noch ziemlich ambitioniert („Es gibt kein Anzeichen dafür, dass ich ruhiger werde, diese Zeilen sind meine Kugeln, ich lade – und eröffne das Feuer“). Spätestens bei der Frage „Is the whole Germany here tonight?“ dürfte selbst für Vertreter der reinen Nonsens-Lehre allmählich Schluss mit lustig sein. Aber so lange der Mann sprechsingt statt zu labern, hat schon alles seine Ordnung. Mit einer einzigen, wuchtig dargebotenen Zugabe, dem infernalisch umjubelten „Lose Yourself“ aus dem Eminem-Biopic „8 Mile“ (2002), beschließt der begabte Pöbler sein Programm. Sollte er sich bis zu seinem nächsten Auftritt in Deutschland wieder so viel Zeit lassen, ist er 60.