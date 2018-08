Auftakt mit Wumms: Teodor Currentzis und Musicaeterna spielten in der Glocke die 5. Sinfonie von Ludwig van Beethoven. (Christina Kuhaupt)

Obwohl zwischenzeitlich die Sonne schien, treffen die vielen Musikliebhaber in feiner Abendgarderobe am Sonnabendabend von Nieselregen begleitet am Marktplatz ein. Die Stehtische sind verwaist, hinter den Tresen der Getränkestände warten die Bedienungen mit verschränkten Armen auf Kundschaft. Doch in den Zelten und Pavillons, die Schutz vor dem Regen bieten, wird gelacht. Eng aneinander gedrängt stimmen sich die angereisten Gäste mit einem Glas Rot- oder Weißwein auf die Auftaktkonzerte des Bremer Musikfestes ein.

Doch nicht alle finden im Trockenen Platz. Viele der später erschienen Besucher spannen daher ihre mitgebrachten Schirme auf. Aber auch wer ohne Regenschutz kam, weiß sich zu helfen: Einige Herren rollen ihr Jackett zusammen und nehmen es unter den Arm, um zumindest im Warmen ein trockenes Oberteil zu haben. Mehrere Damen werfen sich ihren Mantel über Kopf und Schultern, während sie auf hohen Schuhen über den so nassen wie rutschigen Asphalt schreiten.

Zu denen, die es sich drinnen so gut es geht gemütlich gemacht haben, gehört Hanna Bickhardt. Die Langwedelerin und ihr Mann hören sich seit sechs Jahren die Auftaktveranstaltungen des Musikfests an. Bickhardt gefällt die Kombination aus kurzen Konzerten, dem Weintrinken dazwischen und den Illuminationen. "Das alles zusammen ist etwas, das man sehr genießen kann", sagt sie. Bereits zum zehnten Mal ist Hermine Hennig beim Musikfest zu Gast. Für die Bremerin ist die hier gebotene Musik etwas Besonderes, das man nicht oft zu hören bekomme. Auch das Drumherum gefalle ihr. Schade findet sie, dass sie wegen des schlechten Wetters die Lichtershow nicht so sehr genießen kann, wie in den Jahren zuvor. "Das war immer sehr besinnlich", sagt Hennig. "Aber ansonsten ist es wie immer wunderschön."

Derweil eröffnet Intendant Thomas Albert das Musikfest eine Etage weiter oben im Festsaal des Rathauses zusammen mit Bürgermeister und Kultursenator Carsten Sieling (SPD). Rund 300 Gäste sind zu Lachsröllchen und Sekt zusammengekommen. Darunter Politiker, Vertreter der Wirtschaft und Kulturschaffende wie Umweltsenator Joachim Lohse (Grüne), Altbürgermeister Henning Scherf und SWB-Vorstandschef Torsten Köhne sowie Katrin Rabus vom Freundeskreis der Bremer Philharmoniker.

Dass ein solches Fest in der ganzen Region veranstaltet werden könne, sei einem "starken Kreis von Freunden und Förderern" zu verdanken, sagt Albert. Dazu gehörten unter anderem die vielen anwesenden Bürgermeister und Vertreter aus dem Landkreis, die Albert und Sieling schon vor der offiziellen Eröffnung begrüßten. "Die Vernetzungen manifestieren sich", sagt Albert. Danach ruft er dazu auf, dem nachzugehen, was die gesellschaftliche Aufgabe des Musikfestes sei: "Miteinander erleben, sprechen und musizieren."

Sieling weist auf die israelischen Musiker hin, die vor dem Hintergrund des 70-jährigen Bestehens des Staates Israel in Bremen auftreten. Mit einem "Schalom" heißt er die Gäste aus der Partnerstadt Haifa willkommen, die sich im Festsaal eingefunden haben. Zudem spricht er über die Zukunft des Musikfests, das sich auf die Stadt als finanziellen Unterstützer verlassen könne. "Keine Wahl wird das verhindern", sagt Sieling mit Blick auf die Bürgerschaftswahl im kommenden Jahr. "Die Förderung bleibt, das verspreche ich Ihnen."

Zum ersten Mal zu Gast beim Musikfest ist Stefan Dohler, Vorstandschef der EWE. Angesichts des Veranstaltungsprogrammes verwundere es nicht, "dass sich 20 000 Menschen für das Musikfest begeistern", sagt Dohler. Dass Albert und seine Mitstreiter über die Jahre "die Luft nicht verloren" hätten, sei seiner Ansicht nach eine große Leistung.

Obwohl er zuvor noch beim ersten Saisonspiel von Werder Bremen im Weserstadion gewesen war, traf OHB-Chef Marco Fuchs pünktlich im Rathaus ein. "Der Urlaub ist vorbei, das Leben geht wieder los", sagt er angesichts des Starts der Fußballbundesliga und des Beginns des Musikfests. Auch er freut sich auf ein "toll vorbereitetes Programm".

Im Anschluss strömen die Besucher zu ihren Konzerten, die nach der Formel "3 aus 27" an neun Orten in der Innenstadt in den dreiteiligen Eröffnungsabend führen. Dieser steht unter dem Motto "Eine große Nachtmusik", an dem etwa Beethovens Sinfonien, litauische Volksmusik und Tanzmusik gespielt werden. Denn wie immer ist beim Musikfest eine breite Palette an musikalischen Genres vertreten. So trifft Klassik auf Jazz, Altmodisches auf Modernes, Mainstream auf Experimentelles.

Das inzwischen 29. Musikfest lädt in den kommenden drei Wochen zu 39 Veranstaltungen in 31 Spielstätten. Knapp 1000 Künstler werden in Bremen, Bremerhaven und dem Nordwesten auf der Bühne stehen. Das Abschlusskonzert findet am 15. September statt, wenn im St.-Petri-Dom das italienische Barockorchester Europa Galante unter Leitung von Fabio Biondi das Spätwerk "Petite Messe solennelle" des Opernkomponisten Gioacchino Rossini interpretiert.