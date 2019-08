Nach "Alice im Wunderland" (2010) darf Regisseur Tim Burton mit "Dumbo" nun erneut einen Disney-Trickfilm-Klassiker in einen Realfilm verwandeln. (Disney)

Disneys Neuverfilmungs-Offensive ebbt nicht ab: Nach kommerziell erfolgreichen Remakes von Zeichentrickklassikern wie „Das Dschungelbuch“, „Die Schöne und das Biest“ oder aktuell „König der Löwen“ kam in diesem Sommer auch „Dumbo“ zu Realfilm-Weihen. Dafür verpflichtete Disney den Filmemacher Tim Burton, der bereits mit der Neuverfilmung von „Alice im Wunderland“ (2011) einen Milliardenhit lieferte. Mit hohem Produktionsaufwand und einer illustren Darstellerriege schickte sich der Regisseur an, eine neue Generation für die Abenteuer des putzigen Dickhäuters zu begeistern. Auch „Willkommen in Marwen“ glänzt mit viel Liebe zum Detail. Außerdem empfehlenswert diese Woche: der Familienfilm „Mia und der weiße Löwe“.

„Dumbo“ (VÖ: 8. August)

Familie Farrier (Colin Farrell, Nico Parker und Finley Hobbins) stellt recht bald fest, dass Dumbo über ein einmaliges Talent verfügt: Er kann fliegen! (Walt Disney Studios Motion Pictures Germany)

Als Holt Farrier (Colin Farrell) zu seinem alten Wanderzirkus zurückkehrt, erreicht ihn von seinen Kindern Milly (Nico Parker) und Joe (Finley Hobbins) sowie Direktor Max Medici (Danny DeVito) eine Hiobsbotschaft: Der Zirkus steht kurz vor dem Aus. Abhilfe verspricht die Geburt eines Elefanten. Doch das Rüsseltier hat viel zu große Ohren, wird als Missgeburt abgestempelt und abfällig „Dumbo“ getauft - bis die Kinder entdecken, dass er fliegen kann. Dumbo wird daraufhin zur neuen Zirkussensation, was aber auch dem skrupellosen Unternehmer V.A. Vandevere (Michael Keaton) nicht verborgen bleibt. „Dumbo“ ist eine herzerwärmende Geschichte um Verlust und Zusammenhalt und punktet überdies als Plädoyer für Andersartigkeit und Freundschaft.

Preis DVD: circa 14 Euro

"Forrest Gump"-Regisseur Robert Zemeckis inszenierte "Willkommen in Marwen" nach einer wahren Geschichte. (Universal Pictures)

USA, 2019, Regie: Tim Burton, Laufzeit: 112 Minuten

„Willkommen in Marwen“ (VÖ: im Handel)

Nicol (Leslie Mann) hilft ihrem Nachbarn Mark (Steve Carell), sich in der echten Welt besser zurechtzufinden. (Universal Pictures)

Seit Mark Hogancamp (Steve Carell) von einer Gruppe Teenager ins Koma geprügelt wurde, leidet er unter Angststörungen und kommt nur mit vielen Tabletten über den Tag. Eine Fluchtmöglichkeit bietet Mark nur Marwen, eine Fantasiestadt aus Puppen, die er in seinem Garten aufgebaut hat. Gerade als sich der ehemalige Maler zunehmend in dieser Welt zu verlieren droht, zieht gegenüber eine neue Nachbarin ein. Nicol (Leslie Mann) sorgt mit ihrer charmanten Art dafür, dass Mark langsam seinen Schutzschild herunterfährt und sich der realen Welt öffnet. Mit „Willkommen in Marwen“ liefert Regisseur Robert Zemeckis eine gelungene Mischung aus grandios aussehenden Fantastikelementen und einer berührenden Geschichte.

Preis DVD: circa 13 Euro

"Mia und der weiße Löwe" erzählt die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft zwischen einem Löwen und einem jungen Mädchen. (Studiocanal GmbH)

USA, 2018, Regie: Robert Zemeckis, Laufzeit: 111 Minuten

„Mia und der weiße Löwe“ (VÖ: im Handel)

Plötzlich ist er groß: Aus Charlie wird ein stattliches Raubtier - Mia (Daniah De Villiers) fürchtet sich dennoch nicht vor ihrem Gefährten. (Studiocanal GmbH / Kevin Richardson)

Mit ihrer Familie lebt Mia (Daniah De Villiers) in Südafrika, ist dort aber alles andere als glücklich. Lieber wäre sie wieder in London als auf der Löwenfarm ihrer Eltern. Aber dann wird ein weißer Löwe geboren, den das Mädchen sofort ins Herz schließt. Sie gibt ihm den Namen Charlie. Das Tier wohnt gemeinsam mit der Familie im Haus, bis es zu groß für ein Leben mit Menschen wird. Als Mias Vater (Langley Kirkwood) Charlie verkaufen will, hat die Teenagerin nur eines im Kopf: Sie muss Charlie retten. „Mia und der weiße Löwe“ ist ein einfach gestrickter, aber schöner Familienfilm. Neben den imposanten Bildern prangert er zudem den Jagdkult auf Wildtiere an und setzt so ein wichtiges Statement.

Preis DVD: circa 13 Euro

D / FR / ZA, 2018, Regie: Gilles de Maistre, Laufzeit: 94 Minuten