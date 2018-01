Das Ermittlerpaar Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) gehört in „Tatort“-Rankings nicht in die erste Reihe. Andere kriminalistische Teams erzielen höhere Einschaltquoten, andere sind laut Publikumsbefragungen beliebter. Es mag sein, dass eine Rolle spielt, dass die Eisner und Fellner in und um Wien ermitteln, und Wiener Schmäh nicht jedes deutschen Zuschauers Sache ist.

Das ist jammerschade. Die Episode „Die Faust“ (Sonntag, ARD, 20.15 Uhr) bietet sich an, um sich von den Wienern doch noch oder einmal mehr überzeugen zu lassen. Der Fall ist verzwickt, er dreht sich um konspirative Tätigkeiten in Bürgerrechtsbewegungen, erdacht hat ihn Mischa Zickler. Anlass der Ermittlungen sind eine Reihe rätselhafter Tötungen, die miteinander in Verbindung stehen und bei denen die Toten in besonderer Form inszeniert werden. Alle Opfer haben mit falschen Identitäten in Wien gelebt. Der Täter wurde von Zeugen gesehen, dennoch sind die Ermittlungen zäh. Die Kommissare stoßen auf Geheimnisse der Vergangenheit, sie werden belogen, dass sich die Balken biegen. Obendrein gibt es interne Querelen, eine Polizeireform ist angekündigt, und Bibi Fellner will Karriere machen.

„Die Faust“ ist eine grundsolide „Tatort“-Folge mit politischen Ambitionen, aber ohne Schnickschnack. Christopher Schiers Regiearbeit ist tadellos, die Rollen sind durchweg gut besetzt. Doch maßgeblich getragen wird die Episode von den beiden eigenwilligen, grantigen Kommissaren Eisner und Fellner, die sich beruflich nahestehen wie Bruder und Schwester. Krassnitzer und Neuhauser tragen sie mit der gewissen Eleganz, mit der Möbelpacker schwere Kommoden schultern.