Miroslav Nemec im Maksimir-Stadion von Zagreb. Der Vater verdiente dort ein Zubrot an der Kasse, Miro durfte in der Halbzeit rein. (BR / Birgit Eckelt)

Seit 1991 spielt Miroslav Nemec mit anhaltendem Erfolg an der Seite von Udo Wachtveitl im Münchner „Tatort“ den Kommissar Ivo Batic, der im früheren Jugoslawien geboren wurde. Nemec wurde im kroatischen Zagreb geboren, schon als Kind wurde er von den Eltern nach deren Trennung zu einer Tante nach Freilassing gegeben. In einem Porträt, das der BR in seiner Reihe „Lebenslinien“ ausstrahlt (Montag, 24. Juni, um 22.00 Uhr) reflekiert der diese Zeit und seinen späteren Werdegang. Nemec wurde am Salzburger Mozarteum zum Pianisten und Musiklehrer ausgebildet, besuchte danach die Schauspielakademie in Zürich und spielte an mehreren großen Bühnen, darunter am Residenztheater und an den Kammerspielen in München. Mit seiner Miro-Nemec-Band, die er 1994 nach dem Jugoslawienkrieg zur Unterstützung von Kriegswaisen gründete, tritt er bis heute immer wieder gerne auf. Der BR würdigt den Star nicht nur mit diesem sehenswerten Porträt, anlässlich seines 65. Geburtstags am 26. Juni wird im BR-Fernsehen am 25. Juni der Tatort „Wir sind die Guten“ wiederholt, in dem Batic das Gedächtnis verliert.

teleschau: Der 65. Geburtstag steht an. Fernsehkommissare kommen in diesem Alter gelegentlich in die Diskussion. Fühlen Sie sich selbst schon ein wenig alt oder eher nicht mehr ganz so jung?

Am 26. Juni feiert Miro Nemec seinen 65. Geburtstag. Der BR sendet aus diesem Anlass am 24.06., um 22.00 Uhr, das "Lebenslinien"-Porträt "Der Kommissar und ich". (BR / Martina Bogdahn)

Miroslav Nemec: Sicher nicht mehr ganz so jung. Aber man versucht ja, das auszublenden. Wenn man arbeitet, dann vergisst man das Alter. Eigentlich geht das Leben ja immer weiter. Ich bin in diesem Punkt kein rückbesinnlicher Mensch. Ich bin eher an der Zukunft interessiert.

teleschau: 2012 sind sie zusammen mit ihrer langjährigen, um einiges jügeren Frau noch einmal Vater geworden. Das hält einen sicherlich auf Trab.

Miroslav Nemec mit der Autorin des "Lebenslinien"-Porträts "Der Kommissar und ich" mit der BR-Autorin Birgit Eckelt. Der BR sendet das Porträt am Montag, 24. Juni, um 22.00 Uhr. (BR / Martina Bogdahn)

Nemec: (lacht) Ja. Ich lebe voraus, und das gefällt mir auch. Mit der kleinen Tochter ist das fast ein Muss. Es gibt da eine gewisse Selbstverständlichkeit, die auf mich übertragen wird. Das wird ja nicht hinterfragt. Katrin, meine Frau, nimmt allerdings schon Rücksicht auf meine Befindlichkeiten.

teleschau: In der Presse werden die Münchner Kommissare gerne mal als „alte Haudegen“ oder als „Silberlocken“ beschrieben - eine Anspielung auf das fortgeschrittene Alter.

"Rücksicht auf Befindlichkeiten": Miroslav Nemec mit seiner Frau Katrin. (BR / Martina Bogdahn)

Nemec: Silberrücken wäre besser. Das sind dann die großen Gorillas. Aber auch so fühle ich mich nicht. Die Jounalisten müssen halt was Witziges erfinden, sie müssen ja auch damit umgehen, dass sie jünger sind und dass wir immer noch arbeiten.

teleschau: Ärgert Sie so eine leicht ironische Kritik? Der Erfolg mit acht Millionen Zuschauern und mehr ist ja immer noch da.

Der "Tatort: Wir sind die Guten" von 2009 läuft am Dienstag, 25. Juni, im BR-Fernsehen: Ivo Batic (Miroslav Nemec, der am 26. Juni 65 Jahre alt wird) irrt durch die Gegend, nachdem er das Gedächtnis verloren hat. (BR / Stephen Power)

Nemec: Manches höre ich, manches lese ich. Man muss da eine Überlebensstrategie entwickeln. Auf alles zu reagieren, was gesagt wird, kann einen nicht weiterbringen. Eine konstruktive Kritik ist mir sehr recht. Niemand ist begeistert, wenn etwas nicht gut war. Dann sagt man zähneknirschend: Ich versuche es besser zu machen!

„Die Leute wollen einen guten Krimi“

Miroalav Nemec (rechts) mit Udo Wachtveitl im jüngsten BR-Tatort "Die ewige Welle" als Münchner Kommissare Batic und Leitmayr. Leitmayr erzählt von seiner Surfzeit in Portugal und von seiner ménage à trois mit Frida und dem jetzigen Drogenhändler Mikesch, dem die Zeit davongelaufen ist. (BR / Wiedemann & Berg / Hendrik Heiden)

teleschau: Wie lange darf man mit Ihnen und Wachtveitl als Kommissare noch rechnen?

Nemec: Unser 30-Jahre-Jubiläum Anfang 2021 haben wir schon im Auge. Im Januar 1991 wurde ja der Tatort mit Udo Wachtveitl und mir zum ersten Mal ausgestrahlt.

Miroslav Nemec vor seiner ehemaligen Schule in Oberbayern. In seiner Jugend wechselte er mehrmals zwischen Zagreb und Freilassing. (BR / Martina Bogdahn)

teleschau: Naturgemäß gab es nach Höhepunkten wie „Im freien Fall“ mit dem Grimmepreis kleinere Flauten, aber auch immer wieder neue Schübe. Wie blicken Sie auf die Äre zurück?

Nemec: Wir blicken immer voraus: Wir haben ja nie einen Vertrag für drei oder fünf Jahre unterschrieben, wie andere Teams. Wir haben immer einen Kuhhandel-Handschlag hier in Bayern gehabt und sind immer von einem Ast zum nächsten gesprungen. Am Anfang sollten wir uns vertraglich festlegen. Wir dachten aber damals: Wer weiß schon, was in drei Jahren passiert? Es ging uns dabei auch darum, Einfluss auf die Drehbücher zu haben. Wir bringen bei jedem Projekt in den Drehbuchgesprächen unsere Überlegungen ein.

Die Münchner Kommissare Batic (Miroslav Nemec, rechts) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) am Eisbach, wo ein Mann schwer verletzt wurde. Wieder einmal sind sie gar nicht einer Meinung. (BR / Wiedemann & Berg / Hendrik Heiden)

teleschau: Wie sieht für Sie ein guter Tatort aus: Drama oder Whodunit?

Nemec: Die Leute wollen einen guten Krimi, eine Geschichte sehen, in der wir vorkommen mit unseren typischen Auseinandersetzungen und Zoffeleien. Für die Aktualität der Geschichten, das Zeitgemäße haben unsere Redakteurinnen beim BR immer gesorgt. Es gab kaum ein Thema, das nicht vorkam - von Scientology bis hin zum Bauskandal, von künstlicher Intelligenz bis zur Gentrifizierung. Und Drama? Es ist schon sehr schwer, ein spannendes Buch zu schreiben, wenn der Zuschauer im Voraus bereits weiß, wer der Täter war.

Großes Drama um Ivo Batic (Miroslav Nemec) im "Tatort"-Krimi "Wir sind die Guten" (2009, BR-Wiederholung am 25. Juini): Der Kommissar erkennt sein Büro im Polizeirevier nicht mehr. Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) versucht ihm zu helfen. (BR / Stephen Power)

teleschau: Vor Kurzem gab es im Tatort „Die ewige Welle“ eine sehr schöne Jules-und-Jim-Geschichte. Eine Frau zwischen zwei Männern. Ihr Kollege Leitmayr war einer davon. Das hätten Sie sicher auch gerne gespielt.

Nemec: Zu dritt, als ménage à trois, ging es ja nicht. Wir haben uns ja damals in den Achtzigern noch gar nicht gekannt. Ich hätte es natürlich gerne gemacht. Wir wechseln uns zum Glück immer ab. Diesmal blieb für mich halt nur, den Schmerz im Rücken zu zeigen. Ich darf das Alter spielen.

teleschau: Matthias Brandt, Ihr Exkollege vom „Polizeiruf“, hat das Geheimnis Ihres Erfolgs damit erklärt, dass Sie und Udo Wachtveitl eine Form gefunden hätten, in der Sie nach all den Jahren immer noch neugierig aufeinander sind. Ist das auch Ihre Sicht?

Nemec: Es formt sich ständig neu. Es ist etwas Variables. Man kann sich nie auf dem ausruhen, was einmal funktioniert hat. Man muss es weiterentwickeln. Wir sind die Typen dafür, wir bringen uns ein und kämpfen um jeden Satz.

teleschau: Sie leben in München und, in den Ferien, in Istrien. Wo werden Sie Ihren 65. verbringen?

Nemec: Ich werde nichts Besonderes machen. Es ist ja ein Mittwoch, und unsere Tochter hat am nächsten Tag Schule. Aber vielleicht feiern wir ja in Istrien nach. Wir haben dort viel Kontakt zu den Nachbarn aus dem Dorf. Meine Tochter, die Kroatisch versteht, sagt dort immer: „Ich muss helfen gehen!“ und verschwindet im Dorf. Dann hilft sie ganz fleißig bei der Olivenernte, beim Ziegen hüten und beim Eierholen. Und ich selbst vergesse meinen Geburtstag ziemlich schnell.