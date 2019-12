Kai Havaii (Mitte, eigentlich Kay-Oliver Schlasse) ist seit 1979 Sänger der Band Extrabreit. (Johnny Hellstorm)

Kai Havaii: Es hat immer mal Momente gegeben, wo mir so Gedanken kamen wie: Will ich das noch? Brauch ich das noch? Aber diese Sinnkrisen haben nie lange angehalten. Wenn man sich dann wirklich vorgestellt hat aufzuhören, kam es einem doch komisch vor. Denn eigentlich ist es ja super, dass wir noch so fit sind und es noch so gut läuft.

Es sind gar nicht so die Konzerte und das Auf-der-Bühne-stehen, das schwieriger wird. Da ist man geflutet von Adrenalin, das geht super gut. Aber die Reiserei geht einem mit zunehmendem Alter schon mal auf die Knochen.

Mehr zum Thema Extrabreit im Lagerhaus Und milde lächelt Herr Kleinkrieg Ausverkauft und rappelvoll: Auf ihrer Weihnachts-Blitztournee machten Extrabreit am Samstag Station ... mehr »

Unser Publikum besteht zwar zu achtzig Prozent aus Fans älterer Semester, aber es kommen auch immer wieder sehr junge Leute, die es vielleicht irgendwie exotisch finden, uns alten Männern auf der Bühne bei ihrer harten Arbeit zuzusehen! Zu jemandem, der uns nicht kennt, würde ich sagen: Wenn du wissen willst, was Deutsch-Rock ist, was Rock ’n’ Roll ist, dann kannste dir mal Extrabreit anhören. Wir sind halt eine Band, wie es sie auch nicht mehr allzu oft gibt. Bei uns ist alles handgemachte Gitarrenmusik – der pure Stoff, ohne Playback und Schnickschnack.

Das kann man so sagen. Ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich war zwar immer Musikfan, aber ich war eigentlich Comic- und Cartoonzeichner. Da habe ich meine Zukunft gesehen. Und plötzlich habe ich mich dazu überreden lassen, mich bei Extrabreit ans Mikro zu stellen. Damals war eine Botschaft im Punk, dass man kein virtuoser Musiker sein muss, der jahrelang sein Instrument abgestrampelt haben muss, bevor er sich auf eine Bühne stellen darf. Es ging um gute Ideen, die richtige Verve und griffige Texte. Man konnte sich auch als Dilettant auf die Bühne trauen.

Als wir angefangen haben, gab es das Phänomen Neue Deutsche Welle noch lange nicht. Wir waren in der Tat eine vom Punk inspirierte Rockband, waren immer ziemlich laut auf der Bühne. In dieses NDW-Ding sind wir irgendwie reingerutscht. Das war eine zweischneidige Sache: Es hat uns einerseits schnell bekannt gemacht, es war aber auch ein Etikett, das wir mit sehr gemischten Gefühlen wahrgenommen haben, weil es so aussah, als seien wir angetreten, um uns in einem Trend zu suhlen. Das war aber nicht der Fall. Als „Hurra, Hurra die Schule brennt“ 1982 unser größter Hit wurde, war die Nummer eigentlich schon zwei Jahre alt. Der Song ist zu einem Evergreen geworden. Und darüber kann man natürlich nicht böse sein.

Nein, das wäre uns zu platt gewesen – auch, wenn das natürlich ein bisschen mitschwingt. In Wirklichkeit saß man am Tisch, hat über einen Namen nachgedacht und da lag zufällig ein dicker Edding-Filzstift rum. Darauf stand: Kappe schließen, nachfüllbar, extrabreit. Das klang gut. Und es bezog sich auch darauf, dass wir schon damals versuchten, einen Breitband-Sound hinzukriegen, also mit zwei Gitarren alles möglichst fett klingen zu lassen.

Unser zweiter Gitarrist ist mittlerweile fünffacher Großvater. Natürlich gibt es Dinge, die man früher getrieben hat und heute nicht mehr macht. Da kämen wir uns sonst auch selber ein bisschen lächerlich vor. Wir sind keine Chorknaben geworden, wir trinken vor dem Auftritt auch mal ein, zwei Bier und danach, wenn alles gut gelaufen ist, einen Wodka-Kirsch. Und dann geht‘s ab ins Bett. Früher haben wir das Rock ’n’ Roll-Klischee ganz gerne mal ausgelebt, immerhin hatte uns die „Bravo“ als Bad Boys der NDW etikettiert. Aber die Zeiten sind lange vorbei.

Das war ein uralter Traum von mir, mal einen Roman zu schreiben. Es hat ein bisschen gedauert, aber besser spät als nie. Ich habe sehr viel Blut, Schweiß und Tränen in das Projekt gesteckt und drei Jahre daran gearbeitet. Herausgekommen ist ein Thriller namens „Rubicon“. Das Schreiben ist mir sehr wichtig. Auch das werde ich weiter betreiben.

Das ist wirklich schwer zu sagen. Im Moment sind wir in einer Situation, in der es auch nicht unbedingt sein muss. Wir spielen live, das läuft gut. Man schüttelt natürlich auch nicht einfach mal so ein Album aus dem Ärmel. Wenn, dann soll es ja auch etwas Besonderes sein. Wir haben immer mal wieder Demos gemacht, wir haben einiges auf Halde, und es kann durchaus sein, dass irgendwann auch noch mal ein Album dabei rauskommt.

Es hat sich komplett verändert! Viele Leute denken heute, Musik käme aus der Steckdose. Für Musik zu zahlen, ist auch nicht mehr en vogue. Wenn Sie wüssten, was bei Spotify-­Abrechnungen am Ende für die Künstler rumkommt, würden Sie sich mit Grausen abwenden. Früher ist man auf Tour gegangen, um Platten zu verkaufen. Heute macht man ein Album, um auf Tour gehen zu können, und da das Geld zu verdienen. Durch die Digitalisierung und Professionalisierung des Business vermisse ich heute ein bisschen das Spielerische, das Experimentelle, das Naive. Ich habe das Gefühl, dass die jungen Musiker sich heute zuerst eine Marketingstrategie überlegen, bevor die Musik kommt.

Wir werden wie immer alles geben und ­spielen einmal quer durch den Garten. Natürlich sind die Hits, die alle hören wollen, dabei, aber auch ein paar andere, spezielle Sachen, die auch mal ein bisschen düsterer und tiefgängiger daherkommen. Das ist uns auch ­wichtig.

Zur Person

Kai Havaii heißt eigentlich Kay-Oliver Schlasse, ist allerdings seit über 40 Jahren unter seinem Künstlernamen als Sänger der Band Extrabreit unterwegs, die in den 1980er-Jahren mit Songs wie „Polizisten“, oder „Hurra, Hurra die Schule brennt“ große Erfolge feierte. Aktuell sind Extrabreit auf Tour und machen auch in Bremen Halt.

Weitere Informationen

Extrabreit spielen am 29. Dezember im Lagerhaus. Das Konzert ist bereits ausverkauft.