Eva Padberg, ehemaliges Model von Weltruf, soll durch das Programm von "Home & Garden TV" führen. Im Januar 2019 wurde sie Mutter einer Tochter, es ist das erste Kind der Thüringerin. (HGTV / Patrice Brylla)

Das Zuhause wird als psychologischer Rückzugsort immer wichtiger. In hektischen Zeiten gilt es, einfach mal Pause zu machen vom ständigen Unterwegssein, der dauernden Flexibilität und dem Globalisierungs-Wahnsinn. Besagten Trend spiegeln seit Jahren diverse Print-Magazine und auch bewegte Bildformate wider. Im Web-TV, aber auch bei Streaming-Diensten spießen Sendungen wie Pilze aus dem Boden, die sich mit Bauen, Einrichten, Aufräumen oder Verschönern der eigenen vier Wände beschäftigen - wenn es nicht gleich Traum- und Sehnsuchtshäuser sind, die vorgestellt werden. Ab 6. Juni gibt es das Ganze nun auch im deutschen Free-TV als Dauerschleife: Home & Garden TV, kurz HGTV, ist ein neuer Ableger des US-Medienkonzerns Discovery.

Der frei empfangbare Sender geht in Deutschland am 6. Juni über Kabel, Satellit und über digitale Verbreitungswege auf Sendung. Nach Eurosport, DMAX, Discovery Channel, TLC und Animal Planet ist es der sechste Sender, mit dem es Discovery in Deutschland - und in diesem Falle auch zeitgleich in ganz Europa - versucht.

"Traumhaus am Mittelmeer": Ob Kroatien, Spanien, Frankreich oder Griechenland - für einige amerikanischen Paare und Familien ist der Traum eines entspannten europäischen Lifestyles am Mittelmeer zum Greifen nah ... (HGTV)

Aber was wird gezeigt? Zum Start sind es vorwiegend US-Formate, mit denen HGTV aufwartet. Bespielt werden sollen zunächst die Genres „Traumhäuser gestalten“, „Wohnträume“, „Zuhause gesucht“, „Haus-Flipping“ (Häuser kaufen, renovieren und mit Gewinn weiterverkaufen) sowie „Kochen & Genießen“. Dafür werden Shows wie „Fix Upper - Behind The Design“ (ab 6. Juni), „Bahamas Life - Traumhaus gesucht“ (ab 7. Juni), „Haus-Makeover in Atlanta“ (ab 11. Juni), „Traumhaus am Mittelmeer“ (ab 26. Juli), „Tiny Paradise“ (ab 30. Oktober) oder Mollys Foodblog (ab 10. November) ins Programm gehievt.

Eva Padberg ist das „Sendergesicht“

Das Format "Mollys Foodblog" basiert auf einem der bekanntesten Food Blogs der Welt. Molly Yeh zog mit ihrem Ehemann von New York aufs Land, um dort als Farmerin zu leben. Mit Witz vereint sie die Inspiration der Großstadt mit ihren jüdischen und chinesischen Wurzeln - und der Lust aufs kulinarische Landleben. (HGTV)

Mit Model, „Hausfrau“ und Mutter Eva Padberg hat man auch ein deutsches Sendergesicht verpflichtet. Zunächst wird die 39-Jährige nur als Markenbotschafterin für den Sender aktiv sein. Sobald originär deutsche Programme auf HGTV zu sehen sein werden - was geplant ist - wird die Interieur- und Design-begeisterte Padberg wohl auch als Moderatorin und „Formatgesicht“ vor der Kamera tätig werden. Home & Garden TV sendet rund um die Uhr und ist unter anderem in den am stärksten verbreiteten deutschen Kabelnetzen verfügbar, zum Beispiel jenen von Vodafone (ehemals: Kabel Deutschland) und Unitymedia.