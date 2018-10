Moderator Jonathan Frakes wird in den neuen zwei Folgen nicht zu sehen sein. (RTL2)

Ist es Realität oder nur ausgedacht? RTL 2 zeigt zwei neue Folgen der Sendung "X-Factor - Das Unfassbare". Anlass zur Neuauflage der Sendung ist der 20. Geburtstag der Show, die am 5. August 1998 auf Sendung ging. In der Show werden Kurzfilme gezeigt, die sich um scheinbar übernatürliche Phänomene drehen. Anschließend können die Zuschauer rätseln, ob die Filme auf wahren Begebenheiten basieren oder rein fiktiv sind.

X-Factor wird bis heute auf RTL 2 wiederholt und hat sich auch durch die Laiendarsteller, die künstliche wirkenden Sets und vor allem den Moderator Johathan Frakes zur Kultsendung entwickelt. Allerdings gibt es tatsächlich nur 45 Folgen, die regelmäßig gezeigt werden. Am Sonntag, 4. November, kommen um 18.15 Uhr zwei neue dazu, die eine Hommage an alte Folgen sein sollen. Moderator wird allerdings der deutsche Schauspieler Detlef Bothe sein. Ab 9.40 Uhr werden neun Folgen am Stück wiederholt.