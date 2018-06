Bewegtbild-Initiative

ZDF will Infoangebot im Netz mit Videos verstärken

„Mediathek first“ - dieses Motto gibt das ZDF aus. Intendant Bellut kündigt an, dass der Sender mehr Information im Netz in Form von Bewegtbild anbieten will. Er äußert sich auch zur Frage einer Plattform mit anderen Sendern und Verlagen.