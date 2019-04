Wie die Geschichte von Jon Schnee (Kit Harington) und Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) weitergeht, zeigt Sky in der Nacht zum 15. April, 3.00 Uhr. Das wird ein Spaß! (2019 Home Box Office, Inc)

Alles hat ein Ende, selbst eine der erfolgreichsten Serie der Welt. Doch dass in der Nacht zum 15. April bei Sky (Go, Ticket und Atlantic HD) das letzte Kapitel von „Game of Thrones“ aufgeschlagen wird, ist kein Grund, Trübsal zu blasen. Denn es gibt mindestens zehn Gründe, sich auf das große Finale der Fantasy-Saga zu freuen:

In dieser Staffel wird Jon Schnee endlich, endlich Klarheit darüber erlangen, wer seine Mutter ist. Nur dass er von seinem Kumpel Sam und seinem (geglaubten) Bruder Bran auch erfahren wird, dass Ned Stark, den er für seinen Vater hielt, gar nicht sein Vater ist, sondern sein Onkel. Denn wie wir inzwischen wissen, ist Jon der Sohn von Neds Schwester Lyanna und dem einstigen Thronfolger Rhaegar Targaryen. Der wiederum war der große Bruder der heutigen Drachenkönigin Daenerys Targaryen, mit der Jon inzwischen das Bett teilt. Klar, wir haben in Westeros noch engere Familienbeziehungen gesehen - nicht wahr, Cersei und Jaime? Doch dass seine Geliebte auch seine Tante ist, könnte Jon durchaus verstören.

Jon Schnee (Kit Harington) wird endlich erfahren, wer seine Mutter ist - und sein richtiger Vater. Das könnte für ernsthafte Beziehungsprobleme sorgen. (2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved.)

Daenerys könnte es vielleicht gar nicht sooo befremdlich finden, dass ihr Liebster auch ihr Neffe ist. Schließlich war es in ihrer Familie über Generationen gang und gäbe, Bruder und Schwester zu verheiraten. Dass Jon der Sohn ihres älteren Bruders ist, dürfte sie auf einer anderen Ebene mehr beschäftigen: Als - wie Sam in der Zitadelle herausfand - legitimer Sohn des Kronprinzen steht Jon in der Thronfolge über ihr. Damit sie den Eisernen Thron rechtmäßig besteigen kann, müsste a) Dany ihren neuen Lover/Neffen Jon aus dem Weg räumen oder b) Jon zu Danys Gunsten auf den Thron verzichten. Variante b) scheint wahrscheinlicher. Doch sicher sein kann man sich in dieser Serie ja nie ...

Geschwisterkonflikte auf allen Seiten

Was wird Daenerys (Emilia Clarke) mehr beschäftigen? Dass ihr Lover eigentlich ihr Neffe ist oder dass er ihr plötzlich das Anrecht auf den Thron streitig machen könnte? (2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved.)

Relativ sicher scheint aber, dass es in Staffel acht endlich zu dem Showdown kommt, auf den die Zuschauer schon so lange warten. Stichwort: Clegane-Bowl. „Er wird die Chance haben, endlich seinem Bruder die Stirn zu bieten und sich seinen Dämonen zu stellen“, verriet Rory McCann „Entertainment Weekly“ über seine Figur Sandor „Bluthund“ Clegane. Natürlich ist es möglich, dass der Bluthund seinem Bruder friedlich erklärt, dass er es nicht so nett fand, als er von ihm einst mit dem Gesicht voran ins Kaminfeuer gedrückt wurde. Immerhin hatte Sandor Clegane zwischenzeitlich der Gewalt abgeschworen. Nur scheint sein Bruder Gregor alias „Der Berg“ nicht unbedingt der Typ für klärende Gespräche zu sein. Zumal er seit seiner Umwandlung zum Frankenstein'schen Monster wirklich nur noch die Waffen sprechen lassen kann.

Apropos Geschwisterkonflikte: Im Finale der siebten Staffel sah man, wie Jaime Lennister sich von seiner machtversessenen Schwester/Geliebten/Kindsmutter Cersei abwandte und davon galoppierte. Wohin, konnte man nur vermuten. Aber da er sowohl an seinem kleinen Bruder Tyrion als auch an seiner Weggefährtin Brienne hängt, dürfte er sich wohl auf die Seite von Cerseis Gegnern schlagen. Dafür spricht auch, dass er auf einem First-Look-Foto aus der neuen Staffel eine Rüstung trägt, die stark an die erinnert, die einst Robb Stark, der König des Nordens trug. Jaime Lennister in den Reihen der Nordmänner? Das klingt nach einem abenteuerlichen Weg für den Mann, der einst Bran Stark aus einem Turmfenster schubste.

In Staffel 7 standen sie sich gegenüber, in Staffel 8 werden wohl Tatsachen geschaffen: Der Bluthund (Rory McCann) und der Berg (Hafthor Julius Björnsson) treffen erneut aufeinander. (2017 Helen Sloan/Home Box Office, Inc)

Kleiner Mann, große Schlacht

Der Sturz in die Tiefe war für Bran der erste Schritt auf einem langen Weg zu großer Macht: Als „der dreiäugige Rabe“ ist er in der Lage, in Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit zu sehen, sich in Tiere, Bäume und sogar Menschen einzuklinken und sie zu lenken. Und seit der sechsten Staffel wissen wir, dass seine Fähigkeiten noch weiter reichen. Er kann nicht nur vergangene Ereignisse sehen, sondern sie auch verändern. Beziehungsweise, er könnte sie schon verändert haben. Spannender als die Frage, was Bran in der Gegenwart gegen die drohende Gefahr unternehmen könnte - etwa, einen Drachen mit seinen Gedanken kontrollieren - ist also die, was er vielleicht schon getan haben könnte: Gehörte die Stimme, die einst Daenerys Vater zum irren König werden ließ, vielleicht Bran? Pflanzte Bran seinem Vorfahren die Idee ein, eine riesige Mauer aus Eis zu errichten, um die Weißen Wanderer auszusperren? Liegt der Schlüssel zum Sieg über den Nachtkönig vielleicht in der Vergangenheit?

Ist die Ähnlichkeit Zufall oder trägt Jaime Lennister (Nikolaj Coster-Waldau, links) in der neuen Staffel tatsächlich eine nordische Rüstung, wie einst Robb Stark (Richard Madden)? (Home Box Office, Inc. All rights reserved.)

Falls dem so sein sollte, wird in der Gegenwart dennoch die größte Schlacht in der Geschichte der Serie ausgefochten werden. Das Zusammentreffen der Lebenden und der Toten soll „die Schlacht der Bastarde wie einen Vergnügungspark“ wirken lassen, wie es Tyrion-Darsteller Peter Dinklage gegenüber „Entertainment Weekly“ ausdrückte. 55 Nächte lang dauerte es, die Außenaufnahmen der Schlacht zu drehen, anschließend wurde noch über mehrere Wochen im Studio weitergedreht. „Die größte Schlacht zu haben klingt eigentlich nicht sehr aufregend, im Gegenteil, es ist eher langweilig“, findet Showrunner David Benioff. Die größte Herausforderung sei also gewesen, die Schlacht „unwiderstehlich“ zu machen. Darum sollen während der Schlacht zwischen mehreren, unterschiedlichen Überlebenskämpfen hin- und hergeschnitten werden, die sich wie eigene Genres anfühlen sollen.

Ein Finale zum Lieben oder Hassen

Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright, Mitte) kann zwar nicht mehr laufen, aber dafür in die Zukunft und die Vergangenheit sehen, sich in andere Menschen, Tiere und sogar Bäume einklinken. Wie wird er diese Fähigkeiten einsetzen? (Home Box Office, Inc. All rights reserved.)

Sicherlich wird in einer dieser Storylines auch ein bisschen Platz für Romantik sein. Doch statt Daenerys und Jon oder Missandei und Grauer Wurm würden viele Fans gern Bewegung in einer anderen potenziellen Liebesgeschichte sehen - in der zwischen Tormund Riesentod und Brienne von Tarth. Der Blick, den der Wildling der Hünin zuwarf, als er sie zum ersten Mal sah, sorgte in den Sozialen Medien für Kommentare wie „Ich will einen Mann, der mich so ansieht, wie Tormund Brienne ansieht“. Und dass, obwohl Brienne ihr Leben lang als hässliches Mannweib verspottet wurde. Bisher reagierte die Kriegerin nicht auf die ungewohnt schüchternen Annäherungsversuche des Haudegens. Doch falls er es lebendig zu ihr zurück schaffen sollte, könnte sich da vielleicht ja doch was anbahnen.

Ob nun mit oder ohne Lovestory zwischen Tormund und Brienne, das Ende von „Game of Thrones“ wird in jedem Fall emotional werden. Jon-Schnee-Darsteller Kit Harrington gab an, dass er während der ersten Skriptlesung weinen musste, „Drachenmutter“ Emilia Clarke brauchte danach einen langen Spaziergang, um ihre Gedanken zu ordnen. Sophie Turner, die Sansa Stark spielt, vermutete in einem Interview mit „IGN“, dass „viele Fans sehr enttäuscht und viele Fans überglücklich sein werden“. Mit welchem Endszenario sich das bewerkstelligen lässt? Wir haben keine Ahnung.

Der Kampf gegen den Nachtkönig soll gewaltiger werden als jede Schlacht, die zuvor in der Serie zu sehen war. (HBO / Sky)

Und dann?

Natürlich ist es sowohl geschmack- als auch respektlos, über die Lebenserwartung von George R. R. Martin zu spekulieren. Doch langsam beginnen auch die optimistischsten Fans seiner Buchreihe zu zweifeln, ob der 70-jährige Autor seine „Game of Thrones“-Reihe tatsächlich abschließen kann. Erschienen die ersten drei Bücher noch im Abstand von jeweils zwei Jahren, warteten Fans auf das vierte Buch schon fünf, auf das fünfte sechs Jahre lang. Am sechsten Band der „Das Lied von Eis und Feuer“-Saga schreibt George R.R. Martin nun seit geschlagenen acht Jahren. Und obwohl er es bereut, dass die Serienhandlung die - in vielen Punkten abweichende - Romanhandlung überholt hat, steht noch immer kein Veröffentlichungsdatum für „The Winds of Winter“ fest. Und selbst wenn das Buch endlich erscheinen sollte, wäre die Sache damit noch nicht zu Ende: Das große Finale folgt erst in Band sieben. An dieser Stelle wünschen wir George R.R. Martin noch ein langes, gesundes Leben.

Vielleicht möchte Brienne (Gwendoline Christie) nichts mit Wildling Tormund anfangen. Aber wir möchten, dass sie was mit Wildling Tormund anfängt! (2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved.)

Auch wenn die Serie im Mai schon zu Ende sein wird: So richtig zu Ende ist sie doch nicht. Schließlich arbeitet HBO schon an einem Spin-Off, dass tausende Jahre vor „Game of Thrones“ spielen soll. Viel verraten wurde über die Serie, deren Pilotfolge wohl noch in diesem Jahr gedreht wird, noch nicht. George R.R. Martin jedoch ließ durchblicken, dass sie während der Langen Nacht spielen wird. Sprich: Als die Menschen zum ersten Mal gegen die Weißen Wanderer kämpften. Gut möglich, dass diese Ära in der letzten „Game of Thrones“-Staffel zur Sprache kommen wird. Immerhin befinden sich Jon, Dany und Co. nun in einer ganz ähnlichen Situation. Vielleicht lächelt uns aus einem der alten Bücher, die Sam aus der Zitadelle mitgenommen hat, ja schon eine Dame entgegen, die ein bisschen wie Naomi Watts aussieht? Die wird nämlich in dem Nachfolgeprojekt eine Hauptrolle spielen ...