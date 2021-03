Ausgezeichnet: Maren Eggert in "Ich bin dein Mensch" von Maria Schrader. Die Schauspielerin ist dafür mit dem Hauptdarstellerpreis geehrt worden. (Christine Fenzl / dpa)

Auch wer sich nicht für Kino interessiert, kommt alljährlich im Februar in Berlin an den Filmfestspielen nicht vorbei. Das Festival ist präsent, es gibt viel Geraschel um Stars auf dem roten Teppich. 2021 ist die Berlinale gespalten, der erste Teil ist geräuschlos verlaufen, weil ausschließlich digital für Fachpublikum. Der zweite soll im Juni Filmfans in Kinosäle locken.

Geräuschlos heißt nicht belanglos. Die Berlinale bleibt Seismograf, was Erzähltrends angeht; viel Episodisches war dabei. Und sie bleibt Forum für engagiertes Kino. Der Gewinnerfilm ist eine scharfe gesellschaftspolitische Satire, der iranische Beitrag sorgte einmal mehr für Schlagzeilen.

Belohnt worden ist erneut und zu Recht das deutsche Kino: 2020 bekam Paula Beer den Hauptdarstellerpreis, nun Maren Eggert im neuen Film von Maria Schrader. Regisseurin Maren Speth hat den besten Dokumentarfilm gedreht. Drei Künstlerinnen, deren Erfolg auch ein wichtiges Signal ist für die vielen Frauen in der deutschen Filmbranche, die jeden Tag um Anerkennung kämpfen müssen.