Halsbrecherische Tricks und fetzige Rockmusik: Damit überzeugte "Tony Hawk's Skateboarding" im Jahr 1999. Nun ist das Spiel zurück – mit alten Gesichtern und neuen Skaterinnen.

Bremen. In zwei Minuten durch den Skatepark: Mit diesem Konzept hat „Tony Hawk‘s Skateboarding“ im Jahr 1999 eine ganze Videospiel-Generation geprägt und sicher auch zur Beliebtheit des Holzbretts beigetragen – in einer Zeit, in der E-Scooter und E-Bikes noch in weiter Ferne lagen. Nachdem die zahlreichen Folgetitel Abnutzungserscheinungen gezeigt haben, hat das Activison-Studio „Vicarious Visions“ nun die ersten beiden Teile neu aufgelegt.

Die Erfolgsmarke, die inzwischen mehr als eine Milliarde US-Dollar eingespielt haben soll, kehrt also nach mehr als 20 Jahren zurück zu ihren Wurzeln. Doch kann dieser Mix aus einfacher Steuerung für halsbrecherische Tricks und fetziger Rockmusik noch überzeugen? Damals, auf Playstation 1, Nintendo 64 oder Dreamcast ließen sich Stunden damit verbringen, in einer weiteren Runde noch krassere Kombos hinzulegen oder die Mission endlich zu schaffen. Die Antwort fällt im Jahr 2020 jedoch gemischt aus.

Zunächst: Grafisch deutlich aufgewertet wirkt „Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“ keineswegs eingestaubt. Wer sich noch an die aus heutiger Sicht klobigen, verwaschenen Texturen erinnert, findet nun eine zeitgemäße Optik vor. Umso mehr fällt jedoch auf, wie leblos und leer die verschiedenen Arenen wirken. Eine Neuauflage hätte hier durchaus mehr Elemente enthalten können – bei Missionen und einer erweiterten Steuerung für noch mehr Tricks wäre das durchaus möglich gewesen. Pure Nostalgie ist eben doch ernüchternd.

Ebenfalls positiv hervorzuheben ist, dass sich in „Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“ zahlreiche Skaterinnen wie Leticia Bufoni oder Lizzie Armanto zu altbekannten Größen wie eben Tony Hawk oder Bob Burnquist gesellen. Sie alle weisen wie das Original verschiedene Attribute auf, die auf dem Board bei unterschiedlichen Tricks helfen. Ein Levelsystem erlaubt, diese im Verlauf des Spiels noch anzupassen. Auch sonst ist vieles beim Alten geblieben: In den Parks müssen bestimmte Ziele erreicht werden, um neue Arenen freizuschalten. Dazu zählt das Erreichen von Highscores, das Finden bestimmter Sammelobjekte oder das Absolvieren verschiedener Trick-Kombinationen.

Wer nach 20 Jahren noch die Bewegungsabläufe in den Fingern stecken hat, der dürfte sich trotz mancher Ungenauigkeit in den Parks schnell zurechtfinden. Für alle anderen sind Frusterlebnisse in dem doch hektischen Zwei-Minuten-Korsett vorprogrammiert, wenn sie nicht vorher beim Fun-Skaten üben. Immerhin bietet „Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“ eine steile Lernkurve, und der kurze Zeitrahmen motiviert doch immer wieder, noch eine Runde zu drehen. Hinzu kommt, dass der altbekannte Mehrspieler-Modus mit geteiltem Bildschirm nun auch online verschiedene Modi möglich macht.

Im Grunde bietet der Sporttitel die erwartete Kost, getragen vom grandiosen Soundtrack, mit kleinen Zusatzhäppchen. Um damit der gesamten Marke zu altem Ruhm zu verhelfen, fehlt dem Spiel jedoch die Innovation. Dafür bräuchte es einen neuen Teil.

Weitere Informationen

Story: 2/7

Grafik: 5/7

Ton: 7/7

Steuerung: 5/7