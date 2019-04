"Bumblebee" beweist: Die 80er-Jahre waren doch die beste Zeit - zumindest für Filme, in denen sich Schrottautos in außerirdische Roboter verwandeln. (Universal)

Mit 700 Millionen Dollar Einspielergebnis war „Transformers“ 2007 einer der Kino-Hits des Jahres. In den folgenden zehn Jahren folgten vier weitere Teile des Science-Fiction-Abenteuers. Geprägt waren die Blockbuster von der brachial-technoiden Ästhetik des Regisseurs Michael Bay. Er verstand das Franchise als ultrapatriotische Popcorn-Wuchtbrumme, in der vor allem drauflos gekloppt wurde. Ganz anders kommt dagegen das Prequel „Bumblebee“ daher, das sich auf die Ursprünge der Reihe - ein Film über Spielzeugautos, die sich in Roboter verwandeln - zurückbesinnt. Übersinnlich geht es auch im DC-Abenteuer „Aquaman“ zu, während das Drama „In My Room“ eine düstere Zukunftsvision zeichnet.

„Bumblebee“ (VÖ: 2. Mai)

Charlie (Hailee Steinfeld) traut ihren Augen nicht: Ihr VW Käfer hat sich gerade in einen ziemlich ausgewachsenen Roboter verwandelt. (2018 Paramount Pictures)

In „Bumblebee“, der Vorgeschichte der „Transformers“-Saga, erzählt Regisseur Travis Knight davon, wie der sympathischste aller Autobots 1987 auf die Erde kam. Entdeckt wird der titelgebende Held von Charlie (Hailee Steinfeld), einer Jugendlichen, die von einem eigenen Auto träumt. Als sie an einem VW Käfer herumschraubt, trifft sie auf Bumblebee - einen Außerirdischen, der sich in ein Auto verwandeln kann. Doch die aufkeimende Freundschaft der beiden steht vor einer ungewissen Zukunft, weil dunkle Kräfte Böses planen. Mit neugierigen Augen und dem Herzen eines Kindes vermag es Knight, der „Transformers“-Reihe eine neue Note zu verleihen, Besonders angenehm: Trotz harten CGI-Battles ordnet sich die Action der Story unter.

Preis DVD: circa 16 Euro

Mit "Aquaman" bekommt nun auch der Held aus dem Meer sein erstes eigenes Solo-Abenteuer. (Warner)

Laufzeit: 109 Minuten

„Aquaman“ (VÖ: 9. Mai)

Aquaman (Jason Momoa) muss in den Kampf gegen seinen Halbbruder treten. (Warner)

Arthur (Jason Momoa) ist ein hervorragender Kämpfer und kann noch dazu mit Meereswesen kommunizieren. Als Sohn von Atlanna (Nicole Kidman), der Königin von Atlantis, steht ihm der Thron des Unterwasserreiches zu. Doch den Draufgänger interessiert das wenig. Seinem Schicksal muss er sich trotzdem stellen, da sein Halbbruder Orm (Patrick Wilson) um jeden Preis die Armeen der sieben Unterwasserreiche vereinen und gegen die Menschen an Land kämpfen will. Schon im DC-Giganten-Treffen „Justice League“ ließ Arthur alias Aquaman sein kernig-einnehmendes Charisma aufblitzen. Auch in seinem Soloabenteuer kann der Muskelmann überzeugen - nebst tollen Unterwasserimpressionen und einem mannigfaltigen Kostümbild.

Preis DVD: circa 15 Euro

Reiter mit geschultertem Gewehr: Armin (Hans Löw) findet sich in Ulrich Köhlers Endzeitdrama "In My Room" eines Morgens allein auf der Welt wieder. (Pandora Film)

Laufzeit: 137 Minuten

„In My Room“ (VÖ: 3. Mai)

Armin (Hans Löw) genießt sein autarkes Leben. Erst als er auf Krisi (Elena Radonicich) trifft, fängt er an, umzudenken. (Pandora Film)

In seiner Arbeit als Kameramann dringt Armin (Hans Löw) nicht zum Wesentlichen vor, und er hadert mit den Menschen. Doch als nach einer durchzechten Nacht plötzlich alle Menschen wie vom Erdboden verschluckt sind, bietet sich die Chance auf einen Neuanfang. In einem modernistischen Haus mitten in der Natur genießt Armin ein autarkes Dasein - bis er überraschend die junge Krisi (Elena Radonicich) kennenlernt. Im Endzeit-Drama „In My Room“ eröffnet Regisseur Ulrich Köhler einen dystopischen Blick in die Zukunft. Mit verschlüsselter Bildsprache lockt er den Zuschauer in ein spannendes Rätselraten, was denn nun eigentlich mit Armin und der Welt passiert ist.

Preis DVD: circa 15 Euro

Laufzeit: 120 Minuten