"Peninsula" ist die Fortsetzung des Zombie-Erfolgs "Train to Busan". (Splendid Film GmbH)

Ein blutiger Zombie-Streifen auf dem altehrwürdigen Filmfestival von Cannes? Eher ungewöhnlich. Ein Zombie-Streifen, der inmitten der Corona-Pandemie Hunderttausende in die Kinos lockt und aus dem Stand viele Millionen Dollar einspielt? Das hätten wohl nur die wenigsten für möglich gehalten. „Peninsula“ hat beides geschafft. Der südkoreanische Film wurde in diesem Jahr an die Croisette geladen, konnte allerdings nicht gezeigt werden, weil Cannes bekanntermaßen ausfallen musste. Aber immerhin. Und die Einspielergebnisse von bislang mehr als 35 Millionen US-Dollar können sich auch sehen lassen.

Ganz aus dem Nichts kommt der Erfolg dann aber doch nicht: „Peninsula“ ist die Fortsetzung von „Train to Busan“, Yeon Sang-hos Zombie-Spektakel aus dem Jahr 2016, das ebenfalls in Cannes gezeigt wurde, in Südkorea Kassenrekorde aufstellte, hierzulande allerdings nur ein paar Tausend Genre-Fans in die Kinos lockte. Mit „Seoul Station“ erschien zwischendrin dann auch noch die Vorgeschichte zu der nun zur Trilogie angewachsenen Zombie-Reihe.

Jung-seok (Gang Dong-won) hat einen fast aussichtslosen Auftrag angenommen. (Splendid Film GmbH)

Spielte „Train to Busan“ noch größtenteils in einem Hochgeschwindigkeitszug, der mit hungrigen Untoten an Bord durch Südkorea raste, geht es in der Fortsetzung zunächst nach Hongkong. Hierhin hat sich der Soldat Jung-seok (Gang Dong-won) zurückgezogen, nachdem sein Heimatland komplett unter Zombie-Quarantäne gestellt worden war. Nun aber soll er zurück nach Seoul, an jenen Ort, an dem die Apokalypse einst ihren Ursprung genommen hatte. Denn er erhält einen lukrativen Auftrag: In Seoul befindet sich ein LKW voller Dollarscheine, die Jung-seok zusammen mit anderen Überlebenden ins Ausland bringen soll. Er lässt sich auf die Mission ein - und befindet sich bald wieder im Zombie-Horror von Seoul ...