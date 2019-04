Das Remake "Glam Girls - Hinreißend verdorben" schickt zwei ungleiche Trickbetrügerinnen ins Rennen. (Universal Pictures)

In der „Ghostbusters“-Neuverfilmung aus dem Jahre 2016 brach Regisseur Paul Feig ein Tabu und besetzte die vormals männlichen Hauptrollen mit herausragenden Komikerinnen. Auch die Komödie „Ocean's 8“, in der Danny Oceans Schwester zur Abwechslung endlich einmal kriminelle Frauen für einen raffinierten Raubzug um sich schart, war ein köstlicher Schlag in die Bauchmuskelgegend. Nun machte sich der britische Comedian Chris Addison mit „Glamgirls - Hinreißend verdorben“ an das zweite Remake der Komödie „Zwei hinreißend verdorbene Schurken“ aus dem Jahre 1988 und lässt statt Michael Caine und Steve Martin die pfundige Fat-Amy-Darstellerin aus „Pitch Perfect“, Rebel Wilson, und Oscarpreisträgerin Anne Hathaway die noble Männerwelt verunsichern und richtig schön ausnehmen.

Die beiden Trickbetrügerinnen sind nicht vom selben Schlag: Während die hochnäsige Josephine (Hathaway) hauptsächlich in der High Society ihre Gaunereien durchzieht, verfolgt die tolpatschige Penny (Wilson) eine ganz andere Masche. Also weiht Josephine ihre durchaus talentierte Kollegin in die Kunst des Edelbetrugs ein: High Heels statt Hoodies heißt Pennys neue Devise. Doch die zarten, neuen Bande zwischen den Gaunerinnen münden in einem ungewöhnlichen Wettbewerb: Die Glam Girls nehmen sich vor, einen naiven High-Tech-Unternehmer um sein Geld zu bringen. Wer verliert, muss der anderen die Stadt als Raubzug-Territorium überlassen.

Zwei Gaunerinnen, die zwar nicht vom gleichen Schlag, aber ähnlich talentiert sind: Bauerntrampel Penny (Rebel Wilson, rechts) und die vornehme Josephine (Anne Hathaway). (Universal Pictures)

Welche der beiden Damen als Gewinnerin aus diesem Duell hervorgeht und ob es eine gute Idee war, „Zwei hinreißend verdorbene Schurken“ neu zu verfilmen, darf die Presse erst unmittelbar vor Kinostart verraten.