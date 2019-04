Axel Brüggemann und Jennifer Weist präsentieren die Doku-Reihe "Porn Culture". (Sky/Mike Kraus)

Längst leben wir im 21. Jahrhundert - doch noch immer lässt allein Erwähnung des Begriffs „Porno“ niemanden so wirklich kalt. Kein Wunder, verbindet uns mit Pornografie und offen zur Schau gestellter Sexualität doch eine lange Geschichte voller Missverständnisse und Restriktionen, voller Ausbeutung und Heimlichtuerei. In so gut wie jeder Kultur und in jedem Jahrhundert existierten Darstellungen von Sex, Erotik und nackten Körpern; je nach Gesellschaftssystem eng verwoben mit gängigen Idealen und Tabus, mit herrschenden Wirtschaftssystemen und patriarchalen Vorstellungen. Galt und gilt die Pornografie den einen als Zeichen von Befreiung und Lust, erblickten und erblicken andere darin vor allem Unmoralisches und Perverses. Eine Entwicklung, die sich vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zuspitzte, gerade auch im Deutschland der Nachkriegszeit.

Jener Zeit und jenem aufregenden Spannungsfeld, in dem sich die menschliche Kultur immer auch als solche spiegelte, widmet sich nun die sechsteilige Doku-Reihe „Porn Culture“, die Sky ab Montag, 15. April (21.25 Uhr), täglich auf Sky Atlantic HD ausstrahlt. Der Kulturjournalist Axel Brüggemann und Jennifer Weist, Sängerin der Rockband Jennifer Rostock, blicken auf ein halbes Jahrhundert Pornografie und Erotik - und erzählen dabei auch die Kultur- und Sittengeschichte Deutschlands nach 1945. Jede Folge betrachtet ein anderes Jahrzehnt: von den prüden 50er-Jahren über die sexuelle Revolution der 60er- und 70er-Jahre bis hin zur AIDS-Krise der 80-er und dem Online-Pornoboom seit den späten 90er-Jahren.

In Interviewrunden befragt Jennifer Weist ihre Gäste. (Sky/Getty Images/Jörn Pollex)

Promi-Gäste sprechen offen über Pornos

„Porn Culture“ begibt sich auf Zeitreise ins Deutschland nach dem Krieg, als Hildegard Knefs Darstellung der Prostituierten in „Die Sünderin“ für ebenso große Empörung sorgte wie Beate Uhse mit der Gründung ihres Erotik-Versandhandels. Die Verklemmung lösen wollten ein paar Jahre später die jungen Protagonisten der sexuellen Revolution, die mit Pille, freier Liebe und neuen Gesellschaftsentwürfen Einzug hielt - aber in so mancher Kommune dann doch nur den Männern vorbehalten war.

Sie weiß wohl ziemlich alles zum Thema: Auch Lilo Wanders kommt bei "Porn Culture" zu Wort. (Sky/Getty Images/Jörn Pollex)

Filme wie „Emmanuelle“ sorgten für größere Erotik-Akzeptanz, während sich die Porno-Kultur zwischen Lust, Lack und Leder ausdifferenzierte. Die Folge waren die 80-er, die nicht nur Sex-Ikonen, sondern auch die Angst vor dem tödlichen Virus hervorbrachten und jener Zeit den Weg ebneten, die von „Sex bis zum Erbrechen“ gekennzeichnet war und in die ständige Porno-Verfügbarkeit der Gegenwart mündete.

Kenntnisreich betrachten die Doku-Macher dabei die Einbettung der Porno-Kultur in die sozialen und politischen Gegebenheiten, kritisch reflektiert die Reihe die Untrennbarkeit der Pornografie von Patriarchat, Frauenunterdrückung und Zwangsprostitution. Zentral ist die Frage, wie sich Pornografie und die gesellschaftlichen Verhältnisse samt Fortschritt, Technik und kulturellen Besonderheiten gegenseitig beeinflussen. Zu Wort kommen Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen ebenso wie Regisseure und Darsteller von Pornoproduktionen, zudem laden Brüggemann und Weist in jeder Folge Prominente zum Gespräch ein - etwa Lady Bitch Ray und Lilo Wanders. Auch beleuchtet die Doku-Reihe allerlei Sexualpraktiken, die Verbindung von Pornografie und Kunst sowie die Unterschiede zu anderen Ländern. Und nicht zuletzt wird sogar ein echter Porno inszeniert.

In sechst Episoden zeichnen Axel Brüggemann und Jennifer Weist die Geschichte der Pornografie in Deutschland nach. (Sky/Mike Kraus)

Die Ausstrahlungstermine auf Sky Atlantic HD

Mo 15.04.19 - 21.25 Uhr Die geheimen Sünden - Das prüde Nachkriegsdeutschland der 50er Jahre

In den Talkrunden werden prominente Gäste wie die österreichiche Autorin Stefanie Sargnagel befragt. (Sky/Getty Images/Jörn Pollex)

Di 16.04.19 - 21.20 Uhr Die nackten Revolutionäre - Die 60er zwischen Politik und Provokation

Mi 17.04.19 - 21.30 Uhr Der Porno ist unter uns - Die 70er zwischen Lederhosen und Deep Throat

Die feministische Rapperin Sookee berichtet von ihren Erfahrungen. (Sky/Getty Images/Jörn Pollex)

Do 18.04.19 - 21.10 Uhr Die Geburt der Ikonen - Die 80er zwischen Pop und Aids

Fr 19.04.19 - 21.10 Uhr Sex bis zum Erbrechen - Die 90er zwischen Selbstversuch und Tutti Frutti

Sa 20.04.19 - 21.25 Uhr Generation Sexaholic- Die Macht des Virtuellen in den 2000ern