In der sechsteiligen Miniserie "M - Eine Stadt sucht einen Mörder", die auf dem gleichnamigen Schwarz-Weiß-Film von 1931 basiert, hält ein Kindermörder eine Stadt in Atem. Die Serie ist unter anderem mit Moritz Bleibtreu (Bild), Verena Altenberger, und Lars Eidinger hochkarätig besetzt. (TVNOW /Pichler/Pertramer/Superfilm)

Fritz Langs Meisterwerk „M - Eine Stadt sucht einen Mörder“ von 1931 gehört zu den einflussreichsten deutschen Filmen überhaupt, 2008 landete das Kriminaldrama in einer internationalen Liste der besten Filme aller Zeiten auf dem sechsten Platz. Als einer der ersten hiesigen Tonfilmproduktionen setzte „M“ Maßstäbe in Sachen Kamera, Dialog, Spannung - und wurde zugleich zur Blaupause für alle Serienkiller-Produktionen seither. Kann man diesen zum Standardwerk geratenen Klassiker überhaupt neu verfilmen? Natürlich nicht, lautet die einfache Antwort, die das nun erscheinende Serienremake paradoxerweise gar vom immensen Druck entlastet, dem Original irgendwie gerecht zu werden. An „M“, so die simple Feststellung, kann man sich abarbeiten - erreichen wird man die Brillanz von Langs Werk jedoch nicht.

Unter diesen Voraussetzungen kann die sechsteilige Miniserie „M - Eine Stadt sucht einen Mörder“, produziert von der Mediengruppe RTL für das Streamingportal TV Now (dort ab 22. Februar abrufbar), befreit aufdrehen, ohne die Vorlage zu beleidigen. Die Handlung wird kurzerhand von Berlin ins Wien der Gegenwart verlegt - angesichts des grassierenden Berlin-Hypes eine aus Marketingsicht mutige Entscheidung. Eine richtige zugleich: Die österreichische Hauptstadt taugt für süßlich-düstere Abgründe und kollektiven Wahn einfach mehr.

Lars Eidinger gibt Vater im sechsteiligen Serienremake des Filmklassikers "M - Eine Stadt sucht einen Mörder" den verzweifelten Vater eines vermissten Kindes. (TVNOW / Pertramer / Pichler / Superfilm)

Das wird vor allem angesichts des gesellschaftspolitischen Kontextes deutlich, der die Krimihandlung einrahmt. Der bislang für Serien wie „Braunschlag“ und „Altes Geld“ gefeierte Regisseur David Schalko, der zugleich gemeinsam mit Evi Romen für das Drehbuch zuständig war, ersetzt die krisengeleitete Begeisterung für den aufkeimenden Faschismus der Original-Rahmenhandlung durch den aktuellen Flüchtlingsdiskurs in einer nach rechts rückenden Gesellschaft. Wie schon „Babylon Berlin“ zeigt auch „M“ erschreckende Parallelen unserer Gegenwart zur späten Weimarer Republik auf.

Auch hier beweist RTL in seiner ersten Hochglanz-Qualitätsserie klare Kante: Wie der österreichische Innenminister (Dominik Maringer) hier als verschwörerischer Flüchtlingsfeind und eitler Geck porträtiert wird, dürfte die Regierung in Wien wenig erfreuen. Der politisch kaum subtile Kommentar zur neuen Lust am Autoritären, der rechte Diskurs über Heimatministerien und Geflüchtete verleiht der Serienadaption „M“ - wie schon der Vorlage - eine Relevanz nicht nur als geniale Psychostudie eines Kindsmörders.

Überaus zwielichtig: Udo Kier fotografiert in "M" die Szenerie. (TVNOW / Pertramer / Pichler / Superfilm)

Zahlreiche Stars

Die Grundhandlung behält die mit dem markanten roten „M“ beworbene Produktion mit leichten Abwandlungen bei: Während eines harten Winters verschwinden in Wien zwei Kinder spurlos. Später werden im tiefen Schnee deren Leichen gefunden. Die Boulevard-Presse zerreißt die erfolglose Polizei in der Luft, Politik und Unterwelt schalten sich in die „Aufklärung“ der spektakulären Verbrechen ein. Dabei steht neben der Jagd nach dem Mörder vor allem die Frage im Vordergrund, wie die Gesellschaft auf das böswillige Treiben reagiert.

Bela B. Felsenheimer spielt in der Serie "M - Eine Stadt sucht einen Mörder" einen bizarren Puppensammler. (TVNOW / Pertramer / Pichler / Superfilm)

Ein enormes Staraufgebot sorgt für den nötigen Glamourfaktor: Während der Innenminister ohne Rücksicht auf bestehende Gesetze ein repressives Sicherheitsgesetz durchmogeln will, versucht Moritz Bleibtreu als rechtslastiger Medienmogul mit Fake-News aus dem Bilderbuch die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Sophie Rois gibt die gewiefte Chefin einer organisierten Verbrecherbande, Udo Kier beobachtet und dokumentiert die Gesamtsituation als zwielichtiger Fotograf aus dem Hintergrund, Bela B. wirkt als Schaufensterpuppen-sammelnder Esoteriker auch nicht weniger grotesk.

Indes geben Lars Eidinger und Verena Altenberger die besorgten Eltern der vermissten Elfie, von der nichts als eine sich als Motiv durch die Serie ziehende rote Jacke bleibt. Jeder scheint in dieser Serie abgründig und kaputt: die mutmaßlichen Verdächtigen ebenso wie die Medienmeute und die korrupten Politiker, die autoritätshörige Polizei ebenso wie die egozentrisch im Streit versunkenen Eltern der Vermissten ("Wann geht es endlich um mich?). Absonderlich wirkt in dieser Szenerie daher nicht einmal mehr der Clown, der wie im Original gruselige Luftballons verkauft und die bekannte Melodie aus Griegs Peer-Gynt-Suite Nr. 1, "In der Halle des Bergkönigs", pfeift.

Große Fußstapfen: "M - Eine Stadt sucht einen Mörder" basiert auf Fritz Langs Meisterwerk von 1931. RTL packt sein Serien-Prestigeprojekt auf die hauseigene VoD-Plattform TV NOW. (MG RTL D / Superfilm/Pertramer/Pichler)

„M - Eine Stadt sucht einen Mörder“ geht es nicht um eine realitätsnahe Abbildung einer Mörderjagd, dafür sind die Episoden zu theaterhaft ausgeleuchtet, zu verstörend und zu verdichtet inszeniert. Vielmehr zerrt Schalko mit seinen artifiziellen Film-Miniaturen und überzeichneten Figuren eine sonst unter der dünnen Kruste der Zivilgesellschaft wabernde, horrorhafte Wirklichkeit an die Oberfläche, in der die Akteure aus Medien, Politik, Justiz und Unterwelt allesamt vor allem die Wahrheit verschleiern wollen. In Zeiten von Fake News und aufkeimendem Faschismus ein - wie schon Langs Original - leider sehr passendes Sittengemälde, für das die Mediengruppe RTL sogleich mit einer Premiere bei der Berlinale belohnt wurde.