Oliver Masucci spielt den bayerischen Regisseur Rainer Werner Fassbinder als Gegenkultur-Diktator par excellence. (Leonine)

In den 70er- und 80er-Jahren war Rainer Werner Fassbinder medial allgegenwärtig. Ob man seine Filme mochte oder nicht, im Gespräch waren sie immer. Das hat sich seit der Jahrtausendwende doch sehr geändert. Wer bezieht sich denn noch auf ihn, das große enfant terrible des deutschen Films? Im Grunde ist Fassbinder ziemlich vergessen worden, wie überhaupt der künstlerisch ambitionierte Film jener Jahre ein wenig in Verruf geriet: zu statisch, zu gestelzt, zu theatralisch sind die Werke von Godard, Chabrol, Antonioni, und ja, auch die von Fassbinder im Vergleich mit dem modernen Kino, das ganz auf realistische Charaktere setzt. Umso mehr ist Oskar Roehler für das zu bewundern, was ihm mit seinem Film „Enfant terrible“ gelungen ist: Interesse für Fassbinder und seine Filme zu wecken. Denn statt ein Biopic abzuliefern, das den Künstler aus der Distanz beobachtet, steigt Roehler tief ein, zeigt viel Verständnis und Empathie für einen manischen Arbeiter und Süchtigen. Nun erscheint der Film, ebenso wie „972 Breakdowns - Auf dem Landweg nach New York“ und „Capone“, auf DVD und Blu-ray.

„Enfant terrible“ (VÖ: 12. März)

"Enfant terrible" zeigt Rainer Werner Fassbinder als Filmemacher zwischen Genie und Wahnsinn. (Leonine)

Er war der Bürgerschreck par excellence: Der barocke Bayer Rainer Werner Fassbinder (glaubwürdig verkörpert von Oliver Masucci) drehte Filme im Akkord und kannte auch im Leben nur die Überholspur. Oskar Roehler zeigt ihn in „Enfant terrible“ als den Rockstar, den Deutschland niemals hatte. Geschickt verbindet der Film Privates mit Beruflichem, wechselt ständig hin und her zwischen den sexuellen Abenteuern Fassbinders und seinen kreativen Höhenflügen, zeigt ihn als Choleriker und Kokainsüchtigen, aber auch als Filmemacher, dem seine Stoffe stets Herzensangelegenheiten waren. Im Zentrum stehen dabei auch Fassbinders persönliche Beziehungen, sein berühmter Clan (exzellent gespielt von Hary Prinz, Katja Riemann, Michael Klammer, André Hennicke und anderen), der bei Roehler vollkommen unter der Kuratel des Regisseurs steht.

Preis DVD: circa 13 Euro

972-mal mussten die Fahrer mit Pannen kämpfen. (leavinghomefunktion / Anne Knödler)

D, 2020, Regie: Oskar Roehler, Laufzeit: 129 Minuten

„972 Breakdowns - Auf dem Landweg nach New York“ (VÖ: 19. März)

Die Dokumentation "972 Breakdowns - Auf dem Landweg nach New York" begleitet fünf Künstler auf ihrer Reise mit dem Motorrad von Deutschland in die USA. (leavinghomefunktion / Anne Knödler)

Eigentlich geht das ja gar nicht: auf dem Landweg von Deutschland nach New York. Schließlich liegt zwischen Europa und Amerika ein nicht ganz unbedeutendes Hindernis, der Atlantik. Aber wenn man nach Osten fährt, über Russland, dann schrumpft die Barriere zwischen den Kontinenten auf überschaubare 80 Kilometer zusammen. Fünf Künstlerinnen und Künstler haben sich im Sommer 2014 von Halle an der Saale auf diesen beschwerlichen Weg gemacht, um sich selbst zu beweisen: Auf dem Landweg in die USA, das geht eben doch. Wenn auch - auf besagter Meeresenge - mit etwas Unterstützung. Vier alte Motorräder mit Beiwagen hat sich die Truppe für ihren Trip besorgt, sie packten Kameras ein und fuhren los. „972 Breakdowns - Auf dem Landweg nach New York“ heißt das filmische Zeugnis ihres Reiseexperiments, das nach 43.000 Kilometern, zweieinhalb Jahren on the road und 972 Pannen schließlich ein glückliches Ende nahm.

Preis DVD: circa 21 Euro

Nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis führt der Gangster Capone (Tom Hardy) ein kostspieliges Leben. (Leonine / Alan Markfield)

D, 2020, Regie: Daniel von Rüdiger, Laufzeit: 110 Minuten

„Capone“ (VÖ: 26. März)

"Capone" erzählt von den letzten Lebensjahren des berüchtigten Gangsters Al Capone. (Leonine / Nadja Tremmel;)

Über zehn Jahre saß der ehemalige Gangsterboss Al Capone (Tom Hardy) im Gefängnis. Inzwischen ist er 47 Jahre alt und lebt frei mit seiner Frau Mae (Linda Cardellini) und einigen Bediensteten in Florida. Doch Capone ist nicht mehr der Mann, der er einst war: Er leidet zunehmend an den Symptomen von Syphilis und Demenz. Vom FBI überwacht, wird Capone zunehmend von seiner eigenen Gangstervergangenheit in Chicago eingeholt. Schon bald kann er Realität und Fiktion nicht mehr voneinander unterscheiden. Al Capone war einer der berüchtigtsten Gangster im Amerika der 1920er- und 30er-Jahre. Mehr als 40 Jahre nach seinem Tod hat sich der Regisseur und Drehbuchautor Josh Trank mit „Capone“ erstmals mit dem bislang unbekannten letzten Kapitel dieses spannenden Lebens beschäftigt.

Preis DVD: circa elf Euro

USA, 2020, Regie: Josh Trank, Laufzeit: 99 Minuten