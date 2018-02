Die Schauspielerin Catherine Deneuve warnte kürzlich in einem Gastbeitrag für die Zeitung „Le Monde“ vor einer „puritanischen Säuberungswelle“ als Folge der ­#MeToo-Debatte, was ihr viel Kritik einbrachte. (dpa)

Was ist nur mit der Kunst passiert? In Manchester hängt ein Museum ein Bild mit nackten Nymphen ab. In Berlin lässt eine Hochschule ein Gedicht des Schweizer Lyrikers Eugen Gomringer übermalen. Und in den USA diskutiert man darüber, ob man noch Filme von Harvey ­Weinstein zeigen darf. Der Haupt­anklagepunkt in jedem einzelnen Fall: Sexismus.

Die Entscheidung der Manchester Art Gallery, das Gemälde des englischen Malers John William Waterhouse mit dem Titel „Hylas and the Nymphs“ aus ihrer Sammlung zu entfernen, hat in der Kunstwelt für Aufregung gesorgt. Von Zensur und Puritanismus war die Rede. Der Kunstkritiker Jonathan Jones fragte im „Guardian“: „Warum wurden leicht erotische Nymphen aus einem Museum in Manchester verbannt? Was kommt als nächstes? Die Nackten von Tizian und Picasso?“

Das inkriminierte Werk zeigt eine Szene aus der griechischen Mythologie, in der ein Jüngling von mehreren nackten Nymphen in einen Teich und in den Tod gelockt wird. Die Kuratorin Clare Gannaway wollte mit der Aktion eine Debatte darüber auslösen, „wie wir Werke aus unserer öffentlichen Sammlung ausstellen und interpretieren.

Diese Galerie präsentiert den weiblichen Körper als entweder ,passiv-dekorativ‘ oder ,femme fatale‘. Lasst uns diese viktorianische Fantasie herausfordern“, sagte sie. Daraufhin hagelte es eine Flut von Beschimpfungen und Anfeindungen. Nachdem das Werk zehn Tage verschämt im Depot verwahrt und auch die Postkarten aus dem Museums-Shop verbannt worden waren, hängt das Gemälde nun wieder in dem Ausstellungsraum.

Interessant ist, dass das prä-raffae­litische Werk von Waterhouse, der ein eher ruhiger Zeitgenosse war, in der Rezeptionsgeschichte bislang keinerlei Kontroversen auslöste. Als das Bild 1910 in der Royal Academy ausgestellt war, nahm daran niemand Anstoß. Doch die Zeiten ändern sich. Im Schlepptau der #MeToo-Debatte greift ein Rigorismus Raum, der alles, was auch nur den Hauch des Anrüchigen hat, vor den Richterstuhl der Moral hebt.

Ist das Kunst oder muss das weg?

In den USA gab es eine Kontroverse um ein vermeintlich anstößiges Werk des Malers Balthus im New Yorker Metropolitan Museum of Art. „Thérèse Dreaming“ aus dem Jahr 1938 zeigt ein junges Mädchen, die die Arme über dem Kopf verschränkt auf einem Stuhl schläft und die Beine so angewinkelt hat, dass man ihr unter den Rock schauen kann.

Für den Betrachter ist die Szene verstörend, weil das pu­bertierende Mädchen erst eine Sexu­alität ausbildet, die Pose aber eine gewisse Erotik ausstrahlt. 11.500 Unterstützer haben das Metropolitan Museum of Art aufgefordert, das Bild zu entfernen. Der Vorwurf: Das Museum würde Voyeurismus bedienen und einer Objektivierung und Sexualisierung von Kindern Vorschub leisten. Nun muss man jedes Kunstwerk auch immer im Spiegel seiner Zeit sehen. Und es ist auch legitim, Kunst zu hinterfragen. Ist das Kunst oder muss das weg?

Bislang schien man eher von einem extensiven als einem restriktiven Kulturbegriff auszugehen, unter den man auch PR-Denkmäler wie die vom indischen Stahlmagnaten Lakshmi Mittal gesponserte Skulptur „Arcelor Mittal Orbit“ in London oder sogar Coca-Cola-Werbung fasste, die man zur Kunst ästhetisierte.

Mehr zum Thema Trump äußert Mitgefühl für beschuldigte Männer Wieder löst Donald Trump mit einem Tweet Wirbel aus. Im Zeitalter der #MeToo-Bewegung beklagt er ... mehr »

Doch die Gefahr besteht darin, dass sich der moralische Furor zu einem Bildersturm auswächst, der jede sexuelle Andeutung skandalisiert und ganz im Sinne der Moderne Tabula rasa macht. Nun ist Frankreich, wo man seit jeher ein libidinöses Verhältnis zur Sexualität hat und Frauen sich in der Tradition von Madame de Staël auch als Verführerinnen sehen, ein Sonderfall in der Sexismus-Debatte.

Die Schauspielerin Catherine Deneuve warnte kürzlich in einem Gastbeitrag für die Zeitung „Le Monde“ vor einer „puritanischen Säuberungswelle“ als Folge der ­#MeToo-Debatte, was ihr viel Kritik einbrachte. Doch bezogen auf die Diskussion um abgehängte Bilder scheint der Einwurf eine gewisse Berechtigung zu besitzen.

Ist das Publikum nicht mehr in der Lage, zwischen einer künstlerischen Darstellung und Alltagspraktiken, zwischen Realität und Fiktion zu differenzieren? Ist ein Werk allein schon deshalb verfemt, weil der Schöpfer ein Bösewicht ist? Wo kommt man hin, wenn man am Ende jeden Künstler einer Gesinnungsprüfung unterziehen würde? Dann, das scheint sicher, würden sich die Museen und Galerien sehr schnell leeren.

adrian.lobe(at)weser-kurier.de