Man kennt die Geschichte ja nur aus Zeitungsberichten und einigen TV-Dokus: Die Amazon-Serie "El Presidente" gibt dem abstrakten "Fifa-Gate" ein unterhaltsames Gesicht.

Fußball ist unser Leben, denn König Fußball regiert die Welt. Halt. Da stimmt was nicht. Geld regiert die Welt. Nun ist es aber so, dass ein paar findige Funktionäre entdeckt haben, dass der Ball genauso rund ist, wie die klingenden Münzen, die sie gerne in die eigene Tasche wirtschaften. Also haben sie eine Doppelspitze an der Weltregierung etabliert: Fußball und Geld gehören zusammen wie Qatar und moderne Sklaverei. Nein, schön ist der Fußball schon lange nicht mehr. Und auch nicht witzig. Außer bei Amazon, nur dass einem das Lachen im Hals stecken bleibt, wenn die rasante mexikanische Originalserie „El Presidente“ ab 5. Juni in acht einstündigen Episoden das „Fifa-Gate“ rekapituliert.

Den Fußball-Korruptionsskandal des Jahrgangs 2015 ist eine ziemlich komplexe Angelegenheit. Dabei haben die Beteiligten lediglich die in der FIFA-Familie jahrelang einstudierten Laufwege absolviert: Hin und her ging es zwischen Geldwäscherei, Vetternwirtschaft, Schmiergeldzahlungen. Im Mittelpunkt standen damals Funktionäre aus Süd- und Mittelamerika. Amazons True-Crime-Serie erzählt nun ihre Geschichte nach: Im Mittelpunkt von „El Presidente“ steht der chilenische Verbandspräsident Sergio Jadue (Andrés Parra).

Die Funktionskarriere von Sergio Jadue (Andrés Parra) endet ziemlich abrupt in einem US-Gericht.

Jadue ist ein kleines Licht mit großen Ambitionen. Er steht mit seinen 31 Jahren einem Provinzclub vor (dessen Spieler auf ihre Prämien warten) und darf nach dessen Aufstieg in die erste Liga bei den alten Männern mitspielen. Und es kommt noch besser: Weil der chilenische Fußballverband ein ziemlicher Intrigantenstadl ist, findet sich Jadue plötzlich im Chefsessel wieder.

Fußball ist Geld, und wo Geld ist, da werden Begehrlichkeiten geweckt

Sergio Jadue (Andrés Parra, links) steigt vom Präsidenten eines chilenischen Provinzclubs zum mächtigen Funktionär auf - und zu einer Schlüsselfigur im "Fifa-Gate".

Besser kann ein Aufstieg gar nicht laufen, auch wenn Jadue zunächst nur als Marionette vorgesehen ist. Die Strippen wollen andere im Hintergrund weiterhin ziehen. Der neue Chef mit seiner markanten Dreiviertelglatze aber begreift das Spiel ziemlich schnell: Fußball ist Geld, und wo Geld ist, da werden Begehrlichkeiten geweckt: der perfekte Nährboden für Vetternwirtschaft, Missmanagement und Korruption.

Das alles klingt unglaublich, ist es für normalsterbliche Fußballfans ja auch: Aber es ist eben auch eine wahre Geschichte. Und die wird von Autor und Regisseur Armando Bo (Drehbuch-Oscar für „Birdman“) mit einer Dynamik in Szene gesetzt, dass einem beim Zuschauen ganz schwindlig wird.

Bei seinem ersten Meeting mit den mächtigen Fußballbossen Südamerikas wird Sergio Jadue (Andrés Parra) an die Bar verbannt.

Locker im Ton und mit dem Witz der Verzweiflung legt Bo in seiner Serie den ganzen Wahnsinn hinter den Kulissen des zum Event mutierten Spiels frei. Dass „El Presidente“ dabei nicht zu einer bitteren Abrechnung verkommt, sondern von Anpfiff bis Abpfiff höchst vergnüglich und unterhaltsam bleibt, ist ein echtes Fußballwunder und liegt auch daran, dass der Skandal von einem Toten aus dem himmlischen Off kommentiert wird.

„Tote Hunde beißen nicht, hoffen sie alle“, sagt der 2014 verstorbene berüchtigte argentinischen Verbandschef Julio Grondona bei seiner eigenen Trauerfeier über die versammelte Fifa-Funktionärsfamilie. Aber was er dann aus seinen Erinnerungen hervorkramt, fügt vielen der Scheinheiligen extrem schmerzhafte Wunden zu. Am meisten aber blutet der Fußball.