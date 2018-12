Richtungsweisende Entschiedung in der CDU? An diesem Freitag wählen die Delegierten in Hamburg einen neuen Parteivorsitz. (Christian Charisius/dpa)

Showdown in Hamburg: Wer tritt in die Fußstapfen von Angela Merkel an der CDU-Spitze? Am Freitag wählen 1001 Delegierte den neuen Bundesvorsitzenden oder die neue Bundesvorsitzende der Partei. Bei der mit großer Spannung erwarteten Abstimmung geht es wohl nicht nur um den Parteivorsitz, sondern auch um eine Vorentscheidung über den künftigen Kanzlerkandidaten. Alles Wissenswerte ab 10.30 Uhr im Liveblog.

Hier sehen Sie die Reden von Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn von der Regionalkonferenz in Bremen im Video.