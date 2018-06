Auslandsbürgerin: Eine Frau gibt ihre Stimme zur Türkei-Wahl in Hannover ab (Julian Stratenschulte/dpa)

Mit einem größeren Andrang in mehreren Wahllokalen hat am Donnerstag bundesweit die Stimmabgabe türkischer Wahlberechtigter begonnen. 1,44 Millionen Bürger mit türkischem Pass können sich in Deutschland bis zum 19. Juni an den Parlaments- und Präsidentenwahlen in der Türkei beteiligen. In mehreren türkischen Generalkonsulaten kamen schon am Morgen viele Wähler, mancherorts bildeten sich Schlangen.

Von den 59,33 Millionen Wahlberechtigten leben 3,05 Millionen im Ausland, die größte Gruppe davon in Deutschland. Deshalb gibt es hier auch die meisten Wahllokale im Ausland. Möglich ist die Stimmabgabe in Berlin, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Köln, Mainz, München, Münster, Nürnberg und Stuttgart. Die in Bremen lebenden Türken müssen zur Stimmabgabe nach Hannover fahren.

Auslandstürken wichtig für Erdogan

Im Einzugsbereich des Generalkonsulats Hannover sind 108.000 Wahlberechtigte registriert, teilte ein Konsulatsmitarbeiter mit. Als Wahllokal dient die Messehalle 21. Gewählt werden kann von 9 bis 21 Uhr. In der Türkei wird erst am 24. Juni gewählt.

Auslandstürken stellen mehr als fünf Prozent aller türkischen Wähler. Insgesamt kann außerhalb der Türkei in 60 Ländern gewählt werden. Bei einem knappen Ergebnis könnten die Stimmen der Auslandstürken entscheidend sein. In Deutschland hatten 63 Prozent vor gut einem Jahr "Ja" gesagt zum umstrittenen Verfassungsreferendum, in der Türkei selbst waren es lediglich 51,4 Prozent.

Die jetzigen Wahlen in der Türkei sind von außergewöhnlicher Bedeutung, weil mit ihnen die von Erdogan angestrebte Einführung des Präsidialsystems abgeschlossen werden soll, das den Präsidenten mit deutlich mehr Macht ausstattet. (dpa)