Proteste im Gaza-Streifen gegen das 70. Gründungsjubiläum des israelischen Staates. (Reuters)

Schon Stunden vor der Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem ist es am Montag zu heftigen Protesten der Palästinenser gekommen. Mindestens 16 Palästinenser wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten an der Grenze getötet. Mehr als 500 seien verletzt worden, darunter auch ein Journalist.

Eine israelische und eine US-Flagge sind über einem Schild angebracht, das den Weg zur Botschaft der USA weist. Foto: Ariel Schalit, AP (dpa)

Die USA verlegen ihre Botschaft in Israel offiziell von Tel Aviv nach Jerusalem. US-Präsident Donald Trump hatte Jerusalem im Dezember im Alleingang als Hauptstadt Israels anerkannt. Dies löste schwere Unruhen in den Palästinensergebieten aus. Israel feiert den Schritt dagegen als politischen Triumph. Israel beansprucht die ganze Stadt als seine Hauptstadt, die Palästinenser sehen in dem 1967 von Israel eroberten Ostteil die Hauptstadt eines künftigen eigenen Staates. (dpa)

++ Zuletzt aktualisiert um 13.02 Uhr. ++