Proteste im Gaza-Streifen gegen das 70. Gründungsjubiläum des israelischen Staates. (Reuters)

Die Zahl der bei schweren Konfrontationen im Gazastreifen an der Grenze zu Israel getöteten Palästinenser ist dem Gesundheitsministerium im Gazastreifen zufolge am Montag auf 28 gestiegen. Es ist damit der Tag mit den meisten Todesopfern seit dem Gaza-Krieg 2014. Rund 1700 weitere Menschen wurden den Angaben zufolge verletzt. Viele von ihnen durch Schüsse israelischer Soldaten. Unter den Verletzten soll auch ein Journalist sein.

Nach Angaben der israelischen Armee wurden drei Palästinenser bei dem Versuch getötet, an der Grenze einen Sprengsatz zu legen. Die Männer seien in der Nähe von Rafah erschossen worden, teilte das Militär bei Twitter mit.

In Ramallah im Westjordanland nahmen rund 5000 Palästinenser an einem Protestmarsch teil. Sie trugen palästinensische und schwarze Flaggen sowie Schlüssel. Damit wiesen sie auf ihre Forderung nach einer Rückkehr in die Gebiete hin, aus denen 1948 im Zuge der israelischen Staatsgründung Hunderttausende Palästinenser flohen oder vertrieben wurden. Demonstranten verbrannten auch eine US-Flagge.

Schon 55 Tote seit Ende März

An der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen setzten zahlreiche Palästinenser Reifen in Brand; dichter schwarzer Rauch stieg in den Himmel. Nach Berichten von Augenzeugen versuchten mehrere Männer, den Grenzzaun zu Israel zu durchschneiden.

Israels Armee hat die Zahl ihrer Soldaten an der Gaza-Grenze verdoppelt. Seit Ende März sind dort bei gewaltsamen Konfrontationen von Palästinensern und israelischen Soldaten 55 Palästinenser getötet und Tausende verletzt worden.

Auslöser der Proteste ist die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. US-Präsident Donald Trump hatte Jerusalem im Dezember im Alleingang als Hauptstadt Israels anerkannt. Dies löste schwere Unruhen in den Palästinensergebieten aus. Israel hat 1967 im Sechstagekrieg den Ost-Teil von Jerusalem erobert. Es sieht ganz Jerusalem als seine Hauptstadt an. Die Palästinenser wollen hingegen Ost-Jerusalem als Hauptstadt für einen künftigen Staat Palästina. Israel feiert die Verlegung der Botschaft als politischen Triumph.

Ein weiterer Auslöser der Proteste an diesem Montag ist auch der 70. Jahrestag der Gründung Israels. Am 14. Mai 1948 war der jüdische Staat offiziell gegründet worden. Die Palästinenser sehen diesen Tag als Katastrophe (Nakbah) an. Der Tag der Nakba ist traditionell am 15. Mai, wird aber wegen der Botschaftseröffnung vorgezogen. Die Palästinenser erinnern an diesem Tag an die Flucht und Vertreibung Hunderttausender im Zuge der israelischen Staatsgründung.

Schon seit mehreren Wochen protestieren die Palästinenser jeden Freitag für einen eigenen palästinensischen Staat und das Recht auf Rückkehr. Der Abschluss des „Marsches der Rückkehr“ ist am 15. Mai geplant. Mit der Protestaktion fordern die Menschen ein Recht auf Rückkehr in das heutige israelische Staatsgebiet. Israel lehnt das ab. (dpa/cah)

++ Zuletzt aktualisiert um 14.08 Uhr. ++