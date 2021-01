Das Team des Weißen Hauses hat nur fünf Stunden für den Auszug des alten Präsidenten - und den Einzug des neuen. (imago)

Joe Biden ist am Mittwoch als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt worden. Die zeremonielle Amtseinführung fand ohne Vorgänger Donald Trump, dafür aber mit anderen prominenten Gästen statt. Einige interessante und kuriose Fakten rund um die Amtseinführung des neuen Präsidenten.

Erster Second Gentleman

Für den Wahlkampf seiner Frau Kamala Harris ließ er den Job in einer Anwaltskanzlei ruhen: Doug Emhoff wird der erste „Second Gentleman“ in der US-Geschichte sein. Standen die Partnerinnen der´Vizepräsidenten bisher im Schatten der First Lady, beschert ihm die Premiere schon jetzt reichlich Aufmerksamkeit.

Das Weiße Haus

Zu eng dürfte es selbst im Lockdown nicht werden im Weißen Haus: Das Anwesen hat nach Angaben von Wikipedia insgesamt 132 Räume, 35 Badezimmer, 412 Türen, 147 Fenster, acht Treppenhäuser, drei Aufzüge, einen Swimmingpool, einen Tennisplatz, einen Kinosaal sowie eine Bowlingbahn. Zudem gibt es einen Basketballplatz.

First Dogs

Nach vier haustierlosen Jahren unter Donald Trump bringt Präsident Joe Biden gleich zwei „First Dogs“ mit ins Weiße Haus. Die Schäferhunde heißen Major (Bild) und Champ. Und als wäre das nicht schon genug der Tierliebe, ist einem Artikel des „Tagesspiegel“ zufolge wohl auch noch Kater Winston mit dabei.

Renovierungsarbeiten

Wie die Website "TMZ" meldet, plant die neue First Lady Jill Biden intensive Renovierungsarbeiten im Ostflügel des Weißen Hauses. Nach Angaben des Portals will die neue First Lady allein 1,2 Millionen Dollar für die Renovierung der Bäder ausgeben. Hinzu kommt demnach noch eine sechsstellige Summe für eine Intensivreinigung.

Der Fünf-Stunden-Umzug

Nach Angaben der "New York Times" erwarten den neuen Präsidenten und seine Familie im Weißen Haus bereits ihre eigenen Möbel und Kleidung. Sogar das Lieblingsessen soll im Kühlschrank stehen.

Dafür muss ein 90-köpfiges Team in nur fünf Stunden die Umzugskartons und Möbel des Vorgängers Donald Trump aus den Räumen schaffen - und die des neuen Präsidenten hinein. Die Umzugswagen dürfen nicht ausgeladen werden, bevor der Präsident nicht vereidigt wurde.