Für Großbritanniens Innenministerin Priti Patel sollen Zuwanderer 70 Punkte erreichen, um ein Arbeitsvisum zu bekommen. (MATT DUNHAM)

Ein Drittel der Osterglocken verrottete im vergangenen Jahr auf den Feldern von Jeremy Hosking. Der Bauer aus dem schönen Südwesten Cornwalls fand schlichtweg nicht genügend Pflücker zur Erntezeit. Er bezeichnete es als Desaster. Allein stand er mit dem Problem keineswegs. Obwohl das Königreich bis zum 31. Januar dieses Jahres noch Mitglied in der EU war, kamen bereits 2019 deutlich weniger vor allem osteuropäische Saisonarbeiter auf die Insel – zum einen wegen des schwachen Pfunds, zum anderen, weil sie sich nicht mehr willkommen fühlten.

Die gerade vorgestellten Pläne der britischen Regierung zur Reform des Immigrationssystems dürften die Farmer sorgenvoll in die Zukunft blicken lassen. Das Königreich will nach dem Ende der Übergangsfrist die Zahl gering qualifizierter Einwanderer senken und stärker auf Fachkräfte aus dem Ausland setzen. Ab dem 1. Januar soll ein punkteorientiertes System nach australischem Vorbild greifen – „ein historischer Moment“, feierte Innenministerin Priti Patel den Umbau. „Nur noch die Klügsten und Besten“ wolle man künftig. „Wir beenden die Freizügigkeit, holen uns die Kontrolle über unsere Grenzen zurück und kümmern uns um die Prioritäten der Menschen.“

Handelt es sich tatsächlich um eine Priorität der Briten? Tatsächlich war Immigration das schlagende Argument der Brexit-Kampagne im Vorfeld des Referendums 2016, auch wenn der damalige Wahlkampf mit Halbwahrheiten und Angstmacherei geführt wurde. Seit dem Votum aber fristete das Reizthema ein Schatten-Dasein, sowohl in der konservativen Presse als auch in der öffentlichen Diskussion.

70 Punkte für ein Arbeitsvisum

Die empathielose Hardlinerin Patel rückt es wieder ins Scheinwerferlicht. Künftig muss ein Zuwanderer mindestens 70 Punkte für ein Arbeitsvisum erreichen. Wer ein Jobangebot von einer Firma auf der Insel hat, erhält dafür 20 Punkte. Geht es um einen Arbeitsplatz mit einem höheren Qualifikationsniveau, gibt es weitere 20 Punkte. Gute Englischkenntnisse bringen 10 Punkte und nochmals 20 werden für ein Jahresgehalt ab 30. 000 Euro angerechnet. Für Engpassberufe, zu denen Kranken- und Altenpfleger, Ingenieure und Physiker gehören, wird die Schwelle auf knapp 25.000 Euro gesetzt. Wissenschaftler sollen ebenfalls mit geringem Gehalt ein Visum bekommen können. Man will letztlich EU-Bürger und Antragsteller aus anderen Teilen der Welt auf gleiche Art behandeln.

Um Bauern zu beruhigen, wird für dieses Jahr das Kontingent für Saisonarbeiter als Erntehelfer in der Landwirtschaft von 2500 auf 10.000 erhöht. Allerdings müssen die Arbeitskräfte nach ihrem Einsatz das Land sofort wieder verlassen. Ohnehin dürfte die Sonderregelung die Sorgen der Farmer vor faulendem Obst und Gemüse auf ihren Feldern kaum lindern. Sie fürchten vielmehr das „feindselige Umfeld“, das potenzielle Bewerber aus dem Ausland abschreckt.

Es dürfte angesichts des elitären Systems in Zukunft schwer werden, überhaupt Arbeitskräfte zu rekrutieren. Tatsächlich zeichnet sich jetzt bereits ein Notstand in einigen Branchen ab, etwa in der Alten- und Krankenpflege, im Gastronomie- und Hotelgewerbe oder auf Baustellen, wo oft zeitlich begrenzte und niedrigqualifizierte Kräfte gebraucht werden. Im Zentrum der Krise steht der staatliche Gesundheitsdienst. Zehntausende Pfleger und Ärzte fehlen schon heute und über die Anordnung von Premierminister Boris Johnson, mehr Personal auszubilden, kann man nur den Kopf schütteln. Nicht nur, dass das Jahre dauern würde, auch ein Plan fehlt bislang.

In Großbritannien, wo quasi Vollbeschäftigung herrscht, aber die Produktivität hinter vergleichbaren Staaten hinterherhinkt, sind etliche Industriezweige auf ausländische Kräfte angewiesen. Zwar ist es richtig, dass die Regierung die Wirtschaft reformieren will, in der zahlreiche Unternehmen lieber auf billige, leicht kündbare Arbeiter setzen, anstatt ihre Produktionsprozesse zu modernisieren. Dennoch kann kein Wandel über Nacht stattfinden. Der Verweis von Patel auf die mehr als acht Millionen Briten, die nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv sind und deshalb die unbesetzten Stellen füllen könnten, zeugt überdies von Unkenntnis. Unter ihnen befinden sich nicht nur rund 2,3 Millionen Studenten, sondern auch mehr als zwei Millionen Langzeitkranke, rund 1,1 Millionen Vorruheständler und knapp zwei Millionen Briten, die sich um Familienangehörige kümmern. Hinzu kommt, dass der Verband der Pflegeeinrichtungen wie auch viele Landwirte anmerken, Briten seien für die harten und schlecht bezahlten Jobs kaum zu gewinnen. Das scheint nur noch nicht in der neuen einwanderungsfeindlichen Regierung angekommen zu sein.