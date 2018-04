Ein Hinrichtungsraum in den USA. Foto: Paul Buck/EPA (dpa)

Moody war 1996 wegen Mordes an einem Bundesrichter zum Tode verurteilt worden. Er soll den Richter 1989 mit einer Paketbombe getötet haben. Das Oberste Gericht in Alabama hatte am Donnerstag eine Berufung seines Anwalts abgelehnt. (dpa)