Ein Unterstützer der regierenden Partei Bharatiya Janata Party (BJP) trägt während einer Wahlkampfkundgebung eine Maske mit dem Gesicht des indischen Ministerpräsidenten Modi. (Mahesh Kumar / dpa)

NaMo nennt sich die Applikation. „Ladet sie herunter, und ich werde immer nah an Euren Herzen sein“, wirbt Indiens Premierminister Narendra Modi dafür. Indiens hindu-nationalistischer Regierungschef ist ein Virtuose der sozialen Medien. Ob auf Twitter, auf Whatsapp, Facebook oder seiner Mobiltelefon-App, der 68-jährige Politiker ist nie weit.

Modi, der seit 2014 Indien mit seiner Bharatiya Janata Partei (BJP) regiert, war einer der ersten Politiker, die den politischen Stellenwert der neuen Medien begriff. Schon 2014 nutzte er den ungefilterten Zugang zur Wählerschaft, um sein Image als Macher zu propagieren. Auch diesmal hat Modi geschickt agiert. Auf twitter gab er sich den Beinamen „Chowkidar“, zu deutsch: Wächter. Damit spielt er geschickt auf die jüngsten Grenzscharmützel zwischen Indien und dem verfeindeten Nachbarland Pakistan an.

Indien wählt ab diesem Donnerstag ein neues Parlament. Anders als bei vorhergegangenen Abstimmungen werden Indiens 900 Millionen Wähler von einer Flut von Gerüchten, Desinformationen und Fälschungen in den sozialen Medien bombardiert, die bedrohliche Ausmaße angenommen hat. Alleine 87 000 Whatsapp-Gruppen dienen nur dem Zweck, Millionen von Wählern zu beeinflussen. Mehr als zehn Millionen Inder haben die Modi-App „NaMo“ auf ihrem Handy installiert, die unverfroren Propaganda für den Premierminister liefert. Falschinformationen machen auch hier die Runde: Etwa, dass Pakistans Premierminister in der Öffentlichkeit geweint habe, nachdem Modi ihn verwarnt habe.

Um die 430 Millionen Inder haben ein Smartphone, eine halbe Milliarde nutzen das Internet, 300 Millionen sind auf Facebook, 270 Millionen benutzen den Nachrichtendienst Whatsapp und 30 Millionen sind auf Twitter.

Anders als in anderen Ländern ist Indiens Fake-News-Küche hausgemacht und trägt nicht die Handschrift fremder Ländern, die über diese Kanäle Einfluss auf die Politik nehmen wollen. Indien hat mit 287 Millionen Menschen den weltweit höchsten Anteil an Analphabeten. Ein großer Teil der Bevölkerung hat nur ein paar Jahre in einer staatlichen Schule hinter sich – ein fruchtbarer Boden für absurde Gerüchte.

Und in Zeiten des Internets verbreiten sich Gerüchte rasend schnell selbst in abgelegene Dörfer des Landes. Im vergangenen Jahr gab es eine Reihe von Lynchmorden an Muslimen, ausgelöst durch Internet-Gerüchte über den verbotenen Konsum von Rindfleisch. Für Hindus gelten Kühe als heilig.

Facebook und Whatsapp haben in Indien Aufklärungsaktionen gestartet, um die Verbreitung von Fake News zu stoppen. Doch die Selbstregulierung ändert wenig. Und die hindu-nationalistische Regierung zeigt kein Interesse daran, die sozialen Medien stärker in die Pflicht zu nehmen. Das ist wenig verwunderlich, denn Whatsapp ist eine der schärfsten Waffen, die die regierende BJP-Partei aufbieten kann. Während auch die Opposition, wie die Kongress-Partei, Whatsapp nutzen, ist es die BJP, deren Anhänger eine schlagkräftige Cyber-Armee gebildet haben. Parteimitglieder sind angewiesen, Whatsapp-Gruppen mit mindestens 50 Mitgliedern ins Leben zu rufen. Hier werden Videos geteilt, die etwa beweisen sollen, dass die Kongresspartei nur Muslime favorisiert.

Im Informationskrieg präsentiert die BJP Modi als den starken Mann, vor dem die ganze Welt Angst hat. Er festigte diesen Ruf, als er im März die indische Armee gegen den Erzfeind Pakistan einsetzte. Die beiden Nachbarländer standen kurz vor einer kriegerischen Eskalation. Pakistan hat vor einigen Tagen erklärt, es befürchte, dass Indien in den kommenden Tagen zum Wahlauftakt erneut Luftangriffe gegen pakistanische Ziele fliegen werde.

Mit Modis Krieger-Image liegt die Partei offenbar gut im Rennen. Laut Prognosen dürfte der Regierungschef sich eine zweite Amtszeit sichern, obwohl er innenpolitisch wenig zu bieten hat. Der hindu-nationalistische Premier hatte Arbeitsplätze versprochen und „ache din“, „gute Tage“ für alle Inder. Nichts ist davon eingetreten – stattdessen haben Modi und sein Parteichef Amit Shah die religiöse Karte ausgespielt und so das Land polarisiert – zugunsten eines radikalen Hinduismus. Um die 80 Prozent aller Inder sind Hindus, doch das Land ist religiös vielfältig mit 15 Prozent Muslimen, rund zwei Prozent Christen und anderen religiösen Minderheiten. Unter Modi hat sich das einst tolerante Klima im Land gewandelt. Es bleibt abzuwarten, wie die Wähler dies bewerten werden.