Ein Bus voller Soldaten ist von einem Attentäter angegriffen worden. Foto: S. Sabawoon (dpa)

Der Angreifer sei zu Fuß unterwegs gewesen und habe sich in der Nähe eines Busses in die Luft gesprengt, der Soldaten transportierte. Am vergangenen Sonntag war ein Selbstmordanschlag in Kabul vereitelt und der Attentäter erschossen worden. Zum bislang letzten aus Taliban-Sicht erfolgreichen Angriff in Kabul kam es am 21. Januar. Damals starben fünf Aufständische und zwei Polizisten.