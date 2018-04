Herr Zicht, mit ein bisschen Abstand betrachtet: Was ist das Karlsruher Urteil zum Wahlrecht in Ihren Augen wert?Wilko Zicht:

Bemerkenswert ist, dass es diesmal ein einstimmiges Urteil ist. In der vorherigen Entscheidung zu den Überhangmandaten hatten sich die Richter hoffnungslos zerstritten – vier waren dafür und vier dagegen. Das prägte dann auch die politische Debatte. Ich werte deshalb das einstimmige Urteil als klares Signal an die Politik, jetzt ebenfalls zu einem parteienübergreifenden Konsens zu finden.

Völlig konsequent haben die Richter aber nicht gehandelt, dann hätten sie das Zweitstimmen-Modell für nicht verfassungsgemäß erklärt und Überhangmandate abgeschafft. Warum ist das nicht geschehen?

Ich denke, das war der Preis für die Einstimmigkeit, die Richter haben sich quasi in der Mitte getroffen. Ich vermute schon, dass mindestens die Hälfte der Richter die Überhangmandate am liebsten ganz abgeschafft hätte. Nun muss der Bundestag sehen, ob er überhaupt einen praktikablen Weg findet, bei dem Überhangmandate bis zur neu festgelegten Höchstgrenze von 15 ohne Ausgleich vorgesehen sein können. Das sehe ich im Moment noch nicht. Letztlich können auch 15 Überhangmandate die Mehrheitsverhältnisse umkippen. Es spricht also alles dafür, dass der Bundestag diese Grenze nicht voll ausreizt.

Ist das nicht zu optimistisch gedacht? Immerhin wird in Teilen der CDU nur von einem "Änderungsbedarf rein technischer Natur" gesprochen. Das hört sich eher so an wie: Wir sind noch einmal mit einem blauen Augen davongekommen.

Das stimmt nicht. Die Klageführer in Karlsruhe hatten eine Vielzahl von Kritikpunkten am Wahlrecht. Und die Richter schreiben im Urteil ausdrücklich, dass wir damit "im Wesentlichen erfolgreich" waren.

Aber auch bei der SPD mögen sich viele ebenfalls nicht gänzlich von Überhangmandaten trennen.

Eine gewisse Kompromissfähigkeit wird die SPD jetzt zeigen müssen. Ich glaube aber nicht, dass sie einen Vorschlag auf den Tisch legt, der weitere Überhangmandate vorsieht. Jetzt geht es auch erst einmal darum, möglichst schnell eine Regelung für die Bundestagswahl 2013 zu finden. Erst danach wird man sich grundlegend Gedanken darüber machen können, wie denn ein funktionierendes Wahlrecht aussehen kann, das zu unserem veränderten Parteiensystem passt.

Gilt beim Wahlrecht: Das einfachste System ist auch das beste?

Ein Stück weit schon. Wir sollten es aber auch nicht übertreiben. Am einfachsten ist wahrscheinlich das Mehrheitswahlrecht, wie man es aus Großbritannien kennt. Das gerechteste ist es jedoch nicht.

Zur Person

Wilko Zicht kämpft nicht nur in Karlsruhe für ein nachvollziehbares Wahlrecht. 1999 hat er die Internetseite Wahlrecht.de gegründet. Der Bremer Grüne ist auch Mitglied im Kuratorium von Mehr Demokratie.