Berlin. Städte und Gemeinden sollen nach dem Willen der Bundesregierung künftig familien- und umweltfreundlicher wachsen. Nach der gestern vom Kabinett beschlossenen Bauplanungsreform sind künftig auch in reinen Wohngebieten Kitas generell zulässig, wenn sie nicht zu groß sind. Bisher sind Kitas in Wohngebieten unabhängig von der Größe nur ausnahmsweise erlaubt. "Kinderlärm ist keine schädliche Umwelteinwirkung, vor der die Bürger mit einem Gesetz geschützt werden müssen", begründete Bundesbauminister Peter Ramsauer die geplante Änderung.

Die von Ramsauer vorgelegte Gesetzesnovelle sieht auch eine stärkere Steuerung der Ansiedlung durch die Kommunen vor. "Mit diesem Gesetz bekommen die Kommunen ein Instrument, dem Wildwuchs an Spielhallen Einhalt zu gebieten", so der CSU-Politiker. In Quartieren, die von Kindern und Jugendlichen stark frequentiert werden, "muss es Grenzen geben." Auch den wachsenden Protesten gegen den Bau von immer mehr Großställen soll die Reform Rechnung tragen. So soll für gewerbliche Mastanlagen, für die wegen der großen Tierzahl eine Umweltverträglichkeitsprüfung Pflicht ist, künftig ein Bebauungsplan nötig werden, zum Beispiel für Ställe mit 3000 oder mehr Schweinen oder mit mehr als 60000 Hühnern. Eine begünstigende Sonderregelung für landwirtschaftliche Bauten außerhalb des Bebauungsbereichs eines Ortes soll für sie nicht mehr gelten. Einfachere Standortregeln gelten nach Angaben von Landwirtschaftsministerin Ilse Aigner künftig nur noch für Betriebe, die das benötigte Futter zu mehr als 50 Prozent auf eigenen Flächen produzierten.

Weiteres Ziel der Baurechtsreform ist, den Verlust von Anbauflächen zu begrenzen. So sollen neue Vorhaben vorrangig innerhalb von Ortschaften – etwa auf Brachgelände, Grundstücken mit leerstehenden Gebäuden oder in Baulücken – statt auf der grünen Wiese umgesetzt werden. Eine Umwandlung von Agrarflächen in Bauland muss besonders begründet werden, so die CSU-Politikerin: "Jeder Hektar" Landwirtschaftsfläche sei schließlich kostbar – für den Anbau von Lebensmitteln und die Produktion nachwachsender Rohstoffe. Der tägliche Verlust von 77 Hektar Agrarfläche durch Bauprojekte solle nunmehr auf 30 Hektar verringert werden.

Die Baurechtsreform, die im Frühjahr 2013 inkrafttreten soll, wird zuvor modellhaft in Dortmund, Leipzig, Bremerhaven und Landshut sowie in den Kleinstädten Alling (Bayern), Wittmund (Ostfriesland) und Treuenbrietzen in Brandenburg geprüft.

Die Pläne stoßen bei der Opposition auf wenig Gegenliebe. Die Grünen-Stadtentwicklungsexpertin Bettina Herlitzius sprach von "völlig unzureichenden" Maßnahmen. Die Regierung versuche die neuen Regeln für Großanlagen als Einschränkungen zu verkaufen, schaffe jedoch "in Wahrheit Rechtssicherheit für die Investoren der Agrarfabriken". Als "zu spät und zu wenig" kritisierte der SPD-Abgeordnete Hans-Joachim Hacker die Reformpläne. Auch wenn sich die Agrarlobby nicht ganz habe durchsetzen können, bleibe "ein schaler Beigeschmack: Zur Einschränkung der Intensivtierhaltung in Großställen wird nur eine Regelung präsentiert, die keinen nennenswerten Fortschritt bringen wird". Auch bei den Regelungen zum Flächenschutz und zu Maßnahmen gegen die Spielhallenflut bleibe der Gesetzentwurf hinter dem Machbaren zurück.

Bau von Kitas wird erleichtert

Kabinett beschließt Reform: Höhere Hürden für Spielhallen und Riesenställe

Zitat:

"Vor Kinderlärm müssen die Bürger nicht mit einem

Gesetz geschützt werden."

Bundesbauminister Peter Ramsauer, CSU