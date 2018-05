Innerhalb von 20 Jahren ist das World Wide Web zu einem festen Bestandteil der meisten deutschen Haushalte geworden. Durchschnittlich 5,6 Tage in der Woche verbrachten deutschsprachige Onlinenutzer ab 14 Jahren 2011 im Internet – 137 Minuten pro Tag. Das besagt eine gemeinsam durchgeführte Studie der beiden öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ARD und ZDF. Seit 1997 werden im Rahmen dieser Onlinestudie national repräsentative Stichproben und Umfragen gemacht, um die Entwicklung der Internetnutzung in Deutschland zu untersuchen.

Ursprünglich war das Internet ein Forschungsnetz für Wissenschaftler. Erst mit der Entwicklung des sogenannten World- Wide-Web-Standards durch den Briten Tim Berner-Lee Anfang der 1990er Jahre wurde es massentauglich. 1993 wurde dieser Standard zur kostenlosen Nutzung frei gegeben, was als Geburtsstunde des Internets gilt. Mit 500 Websites fing die Erfolgsgeschichte an. 2007 lag die Zahl der registrierten Domains bei etwa 45 Millionen. Mittlerweile gibt es fast 700 Millionen registrierte Internetseiten.

Damit einhergehend stieg auch die Anzahl der weltweiten Internetnutzer. Laut Statistik-Dienstleister Internet World Stats gab es bis Dezember des vergangenen Jahres 2,2 Milliarden aktive Onlinenutzer. Das entspricht rund 30 Prozent der Weltbevölkerung. Ende 2000 hätten weltweit lediglich 360 Millionen Menschen regelmäßig auf das Internet zugegriffen.

Am meisten wird das Internet in Deutschland von jungen Menschen genutzt. Mehr als 97 Prozent der 14- bis 19-Jährigen sind laut ARD-ZDF-Studie regelmäßig online. Bei Senioren über 60 ist hingegen nur jeder fünfte regelmäßiger Internetnutzer. Doch der Anteil der älteren Generation wird immer größer: Im Jahre 2001 waren lediglich 8,1 Prozent online. Der Onlinestudie zufolge nutzen auch immer mehr Frauen das Internet. Ende der 90er Jahre surfte nur jede dritte Frau. Inzwischen sind dagegen fast 70 Prozent aller Frauen in Deutschland online. Was die Männer indes immer noch überbieten: Da waren es vergangenes Jahr knapp 80 Prozent.

Weltweit immer beliebter werden soziale Netzwerke. In Deutschland haben nach Angaben der Onlinestudie bereits 43 Prozent der Internetnutzer ein eigenes Profil in einer sogenannten Social Community. Am beliebtesten dabei ist Facebook, mit deutschlandweit 23 Millionen Mitgliedern. Zu beachten ist allerdings: Das Internet ist groß, oft undurchsichtig und verändert sich rasant. Viele Statistiken enthalten deshalb meist nur ungefähre Werte.