EZB-Chef will mit allen Mitteln um den Euro kämpfen

Draghi als Retter in der Not

London·Athen·Berlin (wk). EZB-Präsident Mario Draghi hat die Hoffnung auf ein weiteres Eingreifen der Währungshüter in der Euro-Krise genährt und damit an den Finanzmärken ein Kursfeuerwerk ausgelöst. Der zuletzt massiv unter Druck geratene Eurokurs schnellte in die Höhe. Auch die internationalen Börsen schossen nach oben. Der deutsche Leitindex Dax legte zeitweise um rund drei Prozent zu. Auch die Anleihemärkte der Euro-Krisenländer Spanien und Italien, die zuletzt ein bedrohliches Rendite-Niveau erreicht hatten, entspannten sich.