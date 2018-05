Anti-Acta-Protest auf dem Marktplatz in Karlsruhe. Die Argumente der Gegner des Urheberrechtsabkommens haben offenbar auch die Mehrheit der EU-Parlamentarier in Straßburg überzeugt. (Imago)

VON NORBERT HOLST

Berlin. "Hello Democracy. Goodbye Acta", steht auf Schildern, die Abgeordnete des Europaparlaments nach der Abstimmung jubelnd in die Höhe halten. Das Votum ist überraschend eindeutig: Mit großer Mehrheit haben die Abgeordneten das Anti-Piraterie-Abkommen beerdigt. Weniger überraschend fällt die Reaktion in Berlin aus: Vor allem die Piraten jubeln, die Opposition im Bundestag ist hocherfreut und in den schwarz-gelben Reihen hält man sich mit Kommentaren zurück.

In Siegerlaune sind die Piraten, die die Proteste gegen Acta mitgetragen hatten. "Acta ist ein Symbol für Politik im Hinterzimmer geworden. Dass sich Brüssel nun gegen die Interessen der Lobbyisten stellt, gibt Hoffnung", kommentiert Sebastian Nerz, Vize-Vorsitzender der Partei, die Entscheidung des Parlaments.

Auch SPD-Chef Sigmar Gabriel zeigt sich erfreut. Der Vertrag sei auf "völlig intransparente Weise zustande gekommen", erklärt er. Im schlimmsten Fall hätte der Vertrag zu einer "erheblichen Beschränkung der Freiheit im Netz" führen können. Claudia Roth von den Grünen sieht in dem Votum "eine krachende Niederlage" einer verfehlten Politik. "Damit ist auch das Festhalten an rein repressiven Maßnahmen zur Durchsetzung des Urheberrechts gescheitert." Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Jarzombek kritisiert, dass der Nutzen von Acta nicht klar geworden sei. Allerdings sind aus der Union auch andere Kommentare zu hören.

Vage Formulierungen

Der EU-Kommission ging es mit dem Beitritt zum Acta-Vertrag vor allem darum, europäische Standards auch in anderen Ländern durchzusetzen. Allerdings sind weite Teile des Abkommens sehr vage formuliert – und damit interpretationsfähig. So heißt es im Artikel 6: "Jede Vertragspartei stellt sicher, dass ihr Recht Durchsetzungsverfahren bereitstellt, die ein wirksames Vorgehen gegen jede Verletzung von unter dieses Übereinkommen fallenden Rechten des geistigen Eigentums ermöglichen." Die 50 Seiten Vertragstext sind voll von ähnlichen schwurbeligen Sätzen.

Zum Beispiel haben einige Experten Probleme auf den Video-Kanal Youtube zukommen sehen, falls Acta rechtskräftig geworden wäre. Denn beispielsweise fallen in Deutschland bereits kleine Sequenzen aus Spielfilmen unter das Urheberrecht. Und bei Youtube ist es kinderleicht, sich mit Hilfe zusätzlicher Programme aus den Schnipseln bekannter Kinorenner die volle Version zusammenzukopieren.

Auch im Bereich der klassischen Produktpiraterie gibt es Befürchtungen. Einerseits: Im Internet werden mittlerweile massenhaft Medikamente angeboten – darunter Fälschungen, die sogar lebensgefährlich sein können. Andererseits: Auch die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" begrüßt das Acta-Ende. "Besonders die fehlende Unterscheidung im Vertragstext zwischen gefälschten Medikamenten auf der einen und legalen Generika auf der anderen Seite ist problematisch." Das Netzwerk hatte besonders vor Problemen für die HIV-Patienten in Entwicklungsländern gewarnt.

Klares Bedauern über den Straßburger Todesstoß kommt hingegen aus der Wirtschaft. Der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) erwartet durch das Votum "internationale Nachteile" für deutsche Firmen. Nun hofft der BDI auf ein reduziertes Abkommen, dass sich nur auf den "unstrittigen Teil der Produktpiraterie" konzentrieren solle. Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) deutet Schritte in diese Richtung an. So ließe sich der Bereich der Produkt- und Markenpiraterie in einem separaten Abkommen regeln, sagt eine Sprecherin von Leutheusser-Schnarrenberger. "Es muss ein neues Verfahren in Gang gesetzt werden, wo diese Probleme auf den Tisch kommen", heißt es aus ihrem Haus.

Beeindruckende Lobby-Bewegung

Straßburg. Das Plenum des Europaparlaments in Straßburg hat gestern ein eindeutiges Votum gefällt: 478 Abgeordnete stimmten gegen das multilaterale Anti-Piraterie-Abkommen Acta, 165 enthielten sich, nur 39 waren dafür. Somit kann der Vertrag in der Europäischen Union nicht in Kraft treten. Der Sitzungspräsident musste nach der Abstimmung die jubelnden Abgeordneten, die unter anderem Transparente hochhielten zur Ruhe mahnen: "Ist ja gut. Nun packen Sie die Werbung weg."

Dabei wäre Acta möglicherweise sogar angenommen worden, hätte sich nicht im Internet eine machtvolle Bewegung dagegen formiert. "Das Parlament hat ein nie dagewesenes direktes Lobbying durch Tausende EU-Bürger erlebt" berichteten Mitarbeiter der Volksvertretung gestern beeindruckt. "Es gab E-Mails, Anrufe und eine Petition mit 2,8 Millionen Unterschriften gegen Acta."

Inwiefern das Abkommen nun außerhalb der EU in Kraft tritt, ist offen. EU-Handelskommmissar Karel De Gucht sagte, er wolle auf internationaler Ebene weiter auf einen besseren Schutz des geistigen Eigentums hinarbeiten. Zunächst wolle er ein bereits beantragtes Gutachten des Europäischen Gerichtshofs abwarten. Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) sprach sich ebenfalls für ein neues Verfahren aus: In diesem sollten die Teile zum Urheberrecht und zur Produkt- und Markenpiraterie getrennt behandelt werden, sagte eine Sprecherin in Berlin.

Als "Votum gegen Arbeitsplätze und Verbraucherschutz" bezeichnete der Europaabgeordnete Daniel Caspary (CDU) die Entscheidung der Parlamentsmehrheit. "Deutschlands Wirtschaft lebt von innovativen Qualitätsprodukten", sagte er. Das EU-Parlament hätte auf das Gutachten des Gerichtshofes warten müssen.

Zufrieden zeigte sich dagegen die Organisation "Ärzte ohne Grenzen". "Acta hätte den Zugang zu lebenswichtigen Nachahmer-Medikamenten gefährdet", erklärte ein Verbandssprecher in Berlin. "Diese Entscheidung muss jetzt auch Auswirkungen auf andere internationale Abkommen haben." Seine Organisation behandele mehr als 80 Prozent seiner über 210000 HIV/Aids-Patienten weltweit mit Nachahmer-Medikamenten aus indischer Produktion, erläuterte der Sprecher.

Die Bremer Europa-Abgeordnete Helga Trüpel (Grüne), die auch Vizepräsidentin des Kulturausschusses im Europaparlament ist, erklärte: "Mit dem heutigen Votum des Europäischen Parlaments ist endgültig klar geworden, dass der Versuch, die digitale Revolution in Hinterzimmern zu regeln, gescheitert ist."

Das Acta-Abkommen

n Mit dem Acta-Abkommen wollten die 27 EU-Länder und zwölf weitere Staaten ihr Vorgehen gegen Urheberrechtsverletzungen verbindlich abstimmen. Grundsätzlich geregelt ist der grenzüberschreitende Schutz von Urheberrechten bereits im Trips-Abkommen von 1994, das im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO) geschlossen wurde. Das gestern vom Europaparlament abgelehnte Acta-Abkommen (Anti-counterfeiting Trade Agreement) sollte nun auch eine internationale Grundlage für die Durchsetzung dieser Rechte bieten. Die Initiative dazu ging 2006 von den USA und Japan aus. Das fertige Vertragswerk wurde bis Januar von der EU und zehn weiteren Staaten unterzeichnet. Unter dem Eindruck der Proteste setzten mehrere EU-Länder die Ratifizierung von Acta aus. Auch Deutschland zog am 10. Februar die bereits erteilte Weisung zur Unterzeichnung des umstrittenen Vertragswerks wieder zurück. Ende Februar kündigte die EU-Kommission an, das Abkommen juristisch überprüfen zu lassen. Noch vor dem Ergebnis des Europäischen Gerichtshofs hat jetzt das Europaparlament Acta gekippt.