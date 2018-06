Kauf von Staatsanleihen im Gespräch

Eurozone sucht Geld für Spanien

Madrid (wk). Die Länder der Eurozone suchen nach neuem Geld für das klamme Spanien. Denn eine spanische Region nach der anderen kündigte in den vergangenen Tagen an, Finanzhilfe der Zentralregierung beantragen zu wollen. Doch die Regierung in Madrid steht selbst unter massivem Druck: Zinsen und Risikoaufschläge für spanische Staatsanleihen sind auf ein besorgniserregendes Niveau gestiegen. Ein Hilfsprogramm für den spanischen Bankensektor mit Krediten von bis zu 100 Milliarden Euro ist zwar bereits vereinbart, doch das hat die Lage nicht beruhigt. Ein nächster Schritt wäre nun, dass der Euro-Rettungsfonds EFSF privaten Investoren wie Banken spanische Staatsanleihen abkauft, um die Zinslast für das Land zu drücken. Dieses Instrument ist für Situationen gedacht, in denen Zinsen für Staatsschulden auf ein untragbares Niveau steigen. Sollte Madrid einen Antrag stellen, werde man handeln, hieß es gestern aus EU-Diplomatenkreisen. Zudem kündigte der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, an, "alles Erforderliche zu tun, um den Euro zu erhalten" – was Beobachter als Signal werten, Staatsanleihen pleitebedrohter Länder aufzukaufen.