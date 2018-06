Pussy Riot bei einer Probe im Februar 2012. Foto: Anna Volkova (dpa)

Wenige Tage vor dem Urteilsspruch gegen die drei Aktivistinnen am Freitag hielten etwa 20 Unterstützer Buchstaben in die Höhe, die zusammen «Selig sind die Barmherzigen» ergaben. Sie waren mit den für die Band typischen bunten Sturmhauben maskiert, wie die kremlkritische Zeitung «Nowaja Gaseta» am Mittwoch im Internet berichtete. Wegen eines Punkgebets in der Erlöserkathedrale gegen Kremlchef Wladimir Putin am 21. Februar drohen den Pussy-Riot-Mitgliedern mehrere Jahre Haft.