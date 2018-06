Über ihre Liebe zum Zweit-Dienstwagen mögen die CSU-Minister im Bundeskabinett nicht so gerne öffentlich reden. Aber praktisch sei es schon, wenn man sich so in Berlin zum Flughafen bringen und in Bayern vom dortigen Fahrer abholen lassen kann, heißt es in den Ministerien von Peter Ramsauer (Verkehr), Hans-Peter Friedrich (Innen) und Ilse Aigner (Verbraucher). Auf die durch zwei Dienstwagen garantierte "adäquate Beweglichkeit", die bei den vielen Terminen der Minister in Nord- und Süddeutschland nötig sei, wie ein Ministeriumssprecher sagt, möchten laut Deutscher Umwelthilfe auch die FDP-Minister Daniel Bahr (Gesundheit) und Philipp Rösler (Wirtschaft) nicht verzichten. Anders als ihre liberale Justizminister-Kollegin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, die zwar auch viel unterwegs ist, aber einen Extra-Dienstwagen im heimischen Bayern nicht braucht. Ebenso wenig wie Ramsauer-Vorgänger Wolfgang Tiefensee (SPD) und Aigner-Vorgängerin Renate Künast (Grüne), die noch gut mit einem Wagen ausgekommen sind. Ramsauer verfügt übrigens noch über einen dritten Wagen: Einen e-Smart. Mit dem kommt er aber nicht weit, jedenfalls nicht bis Bayern.