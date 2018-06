Es ist 6.57 Uhr in der Früh an diesem kühlen Freitagmorgen, als die „Ariadne“ im Hafen von Piräus ihre Fracht ausspuckt. Ein paar Griechen verlassen zuerst das Schiff, dann die Pkw und Lkw. Schließlich folgen Hunderte Frauen, Männer und Kinder. Flüchtlinge, die dem Krieg in ihrer Heimat entronnen sind. Alle tragen oder schieben, was sie retten konnten: Kleider, Decken, Kinderwagen.

Er sei Afghane, 17 Jahre alt, sagt Murtaza. Das erste, was er hier im Hafen von Piräus tut: Eine griechische SIM-Karte für sein weißes Smartphone kaufen. Eine Facebook-Seite habe er auch. Dies sei „sehr wichtig“ für die Kommunikation, so Murtaza. Sein kleiner Bruder sei das, hier seine Mutter, da sein Vater. Alle lächeln. Nein, nein, er und seine Familie würden nicht hier im Hafen bleiben. „Wohin geht’s?“ Der junge Afghane antwortet ganz spontan, als sei er in der Metropole Athen schon lange daheim: „Zum Viktoria-Platz.“

850.000 Flüchtlinge wanderten über Balkanroute nach Mitteleuropa

Griechenland, das war bis vor Kurzem noch ein Transitland für den nicht abebbenden Flüchtlings- und Migrantenstrom aus Syrien, dem Irak, Afghanistan und anderswo. Mehr als 850.000 Menschen kamen im vorigen Jahr über die Türkei nach Hellas, um ihren mühsamen Weg vor allem über die Balkanroute nach Mittel- und Nordeuropa fortzusetzen. Doch die Grenze Griechenlands zum Nachbarland Mazedonien ist nun plötzlich dicht, die Balkanroute gesperrt. Die unweigerliche Folge: Griechenland mutiert vom Transitland zu einem riesigen Aufnahmelager – gegen seinen Willen, gegen den Willen aller Flüchtlinge und Migranten.

Wie viele gerade in Hellas ausharren, weiß niemand ganz genau. In Idomeni, einer 120 Einwohner zählenden Ortschaft an der griechisch-mazedonischen Grenze, warten derzeit rund 14.000 Flüchtlinge in einem riesigen Zeltlager auf eine Grenzöffnung. Und es werden immer mehr. Die Athener Regierung spricht von landesweit aktuell 32.000 Flüchtlingen und Migranten, die in Griechenland mittlerweile gestrandet sind – Tendenz stark steigend. Mehr als 3000 Flüchtlinge und Migranten sind es in Piräus, im „Hafen der Flüchtlinge“, wie ihn die Griechen nun nennen. Die Neuankömmlinge schlafen in den Passagierterminals an den Kais oder neuerdings in einem Lagergebäude dahinter. Manche müssen unter freiem Himmel campieren. Wer Glück hat, besitzt wenigstens ein Zelt.

Freiwillige und Helfer aus aller Welt verteilen Lebensmittel

Die Neuankömmlinge sind nicht alleine. Im Gegenteil. Hunderte griechische Freiwillige, Mitarbeiter von einer Vielzahl Nichtregierungsorganisationen und sonstige Helfer aus aller Welt geben sich hier ein Stelldichein. Sie kochen, sie verteilen Lebensmittel und Getränke, aber auch Kopftücher und Windeln, sie behandeln Kranke – und dies im Schichtbetrieb fast rund um die Uhr.

Ein paar Kilometer weiter tummeln sich auch an diesem Abend wieder Hunderte Afghanen auf dem Viktoria-Platz, mitten in der Athener Innenstadt, aber etwas abseits der üblichen Touristenpfade. Sie liegen auf dem Boden, sie sitzen auf den Bänken, sie plaudern im Stehen. Und alle warten auf Schlepper. Auch Murtaza ist mit seiner Familie inzwischen hier. Die Fahrt mit der Elektrobahn von Piräus bis zum Viktoria-Platz dauert nur 20 Minuten. Murtaza hält sein Smartphone in der Hand. „Was machst Du jetzt, Murtaza? Die Grenze nach Mazedonien ist zu.“ „Ich weiß. Vielleicht wird sie ja aber wieder geöffnet, wenn wir hier bald sehr viele sind.“ „Kehrt ihr zurück?“ „Nein. Wir haben uns nicht auf den Weg gemacht, um nun wieder zurückzukehren. Wir sind jetzt in Europa. Wir warten erst einmal.“

"Bei wie vielen Flüchtlingen droht der Kollaps?"

Ein Bus der Athener Verkehrsbetriebe fährt vor den Viktoria-Platz. „Sonderfahrt“ steht auf Griechisch darauf. Der Bus füllt sich in Windeseile, aber nur mit Afghanen. Wer will, kann diesen Bus nehmen, um in ein Flüchtlingslager im Athener Vorort Hellenikon zu fahren. Dort hat man wenigstens ein Dach über dem Kopf. Das ist aber schon alles. In einem heruntergekommenen Gebäude auf dem Gelände des alten Flughafens, der schon seit 15 Jahren außer Betrieb ist, sind mehr als tausend Flüchtlinge und Migranten untergebracht. Das größte Problem: Die komplett fehlende Entlüftung. Fenster, die geöffnet werden könnten? Fehlanzeige. Der Geruch ist unerträglich. Krankheiten breiten sich aus, auch viele Kinder sind erkrankt.

Jannis Mouzalas, seit September Migrationsminister, hat derzeit wohl den schwierigsten Job der Welt. Man sieht es ihm an diesem Sonnabendmorgen an. In seinem Büro im vierten Stock eines schmucklosen Geschäftsgebäudes am Athener Klafthmonos-Platz, hängt die griechische Nationalflagge, aber auch die EU-Flagge. Die Frage, die Mouzalas derzeit von allen Seiten hört: „Bei welcher Zahl an gestrandeten Flüchtlingen in Hellas, das ohnehin seit dem faktischen Staatsbankrott im Frühjahr 2010 in der Dauerkrise steckt, droht der Kollaps?“ Der Minister weicht aus: „Wir haben jetzt gut 30.000. Wenn es 50.000 werden, werden wir Unterbringungsmöglichkeiten für 50.000 schaffen. Wenn es 70.000 werden, dann eben für 70.000.“

„Und so weiter?“ „Nein.“ Es gebe eine Grenze der Belastbarkeit, erklärt Mouzalas. Er warnt: „Sie kennen das Phänomen des Flaschenhalses. Kommt immer mehr und mehr und mehr rein in die Flasche, dann sprengt das die Flasche.“ Die Grenzschließungen auf der Balkanroute verurteilt Mouzalas aufs Schärfste. „Ich bin Gynäkologe. Manche sagen, ich sei ein guter. Mein Beruf ist es, Menschen gesund auf die Welt zu bringen. Ich kann jetzt nichts anderes empfinden als Wut und Trauer.“ Man braucht kein Prophet zu sein, um zu erahnen, auf wen er wütend ist – und für wen er Trauer empfindet.