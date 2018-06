Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Griechenland verschärft Sparkurs

Athen (wk). Mit einem Bündel noch härterer Sparmaßnahmen will die griechische Regierung die internationalen Geldgeber beruhigen. Es geht um Einsparungen in Höhe von mehr als 11,5 Milliarden Euro für die kommenden zwei Jahre. Am härtesten dürften diese Maßnahmen abermals die Rentner treffen. Übereinstimmenden Medieninformationen zufolge soll es künftig in Griechenland keine Renten mehr geben, die 2200 Euro übertreffen. Kürzungen soll es auch nochmals im Gesundheitsbereich geben: Wenn die Arztkosten 1500 Euro im Jahr übertreffen, müsse der Versicherte für jeden weiteren Arztbesuch zehn Euro zahlen, berichteten griechische Zeitungen. Bei einem Krankenhausaufenthalt soll der Patient 15 Prozent der Kosten selbst tragen.