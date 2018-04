Marieluise Beck (Fr)

Berlin. "Dear boys", so beginnt süffisant der Protestbrief, den zehn Frauen der Bundestagsfraktion der Grünen an den Parteivorstand geschrieben haben. Schon diese Anrede zeigt: Hier ist jemand richtig sauer. "Der bisherige Verlauf der Debatte über die Nominierung unserer SpitzenkandidatInnen für die Bundestagswahl im nächsten Jahr schadet dem Ansehen unserer Partei", schreiben die Bremer Abgeordnete Marieluise Beck und neun Kolleginnen.

Jüngste Äußerungen von führenden männlichen Parteimitgliedern haben das monatelange Gerangel um die Spitzenkandidatur noch einmal angefeuert. "Einige wenige Männer in unserer Partei glauben, Personalvorschläge auf Kosten von Frauen machen zu können", beklagt der Brief, den auch die frühere niedersächsische Landesvorsitzende Brigitte Pothmer und die einstige Fraktionsvorsitzende Krista Sager unterzeichnet haben.

Tatsächlich ist die Lage verzwickt: Laut Vorstandsbeschluss wollen die Grünen mit einem Spitzen-Duo in den Wahlkampf ziehen, traditionell mit einer Frau und einem Mann besetzt. Überraschend schnell hat dann Parteichefin Claudia Roth ihren Hut in den Ring geschmissen. Und als männliches Pendant gilt Fraktionschef Jürgen Trittin als gesetzt. Doch beide werden dem linken Parteiflügel zugerechnet, die "Realos" würden leer ausgehen.

In Parteikreisen wurde darüber schon länger gemunkelt, dann hat vor zwei Wochen der grüne Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, den Vorstoß gewagt: Er sprach sich für eine Kandidatur von Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt aus, die auch Präses der Synode der Evangelischen Kirche ist. "Mit ihr würden die Grünen auch bürgerliche Wähler der Mitte oder kirchlich orientierte Kreise gewinnen", hofft Palmer. Als "irritierend" kritisierte Grünen-Urgestein Hans-Christian Ströbele hingegen Palmers Vorstoß, er macht sich für Roth stark.

Dann wurde es bei den Grünen richtig chaotisch: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann plädiert für einen einzigen Spitzenkandidaten – und der soll Trittin heißen. Fraktionschefin Renate Künast bringt sich mit einem Interview selbst ins Spiel ("Wir sollten die Reset-Taste drücken."), die Grünen in Nordrhein-Westfalen fordern eine Urwahl. Trittin erteilt dann allen Planspielen eine Abfuhr: Die Doppelspitze sei beschlossen und dabei bleibe es.

Beck und Co. befürchten offenbar, dass die möglichen Kandidatinnen beim Gerangel um die Plätze beschädigt werden könnten – dann wäre Trittin der "grüne Obermops" im Wahlkampf. In ihrem Brief beklagen sie "autokratische Ausuferungen" und "Personalpolitik in Hinterzimmern".

Wie gereizt die Stimmung mittlerweile an der Parteispitze ist, hatte sich bereits vor zwei Wochen in einer Vorstandssitzung gezeigt. Bundesgeschäftsführerin Steffi Lemke und Claudia Roth gerieten heftig aneinander, brüllten sich an, Lemke soll sogar mit Rücktritt gedroht haben. Grund des Streits war die Suche einer Nachfolgerin für die organisatorische Bundesgeschäftsführerin Dorothea Staiger. Lemke und Roth hatten unterschiedliche Favoriten – offenbar ein Stellvertreterkrieg.

Mittlerweile ist der Posten mit der 27-jährigen Emily Büning besetzt, die sich zuvor um die Grüne Jugend gekümmert hat. Staiger, geboren 1956, wechselt nun nach 21 Jahren aus persönlichen Gründen von Berlin nach Bremen. Im Hause der Grünen-Sozialsenatorin Anja Stahmann soll sie, so ist zu hören, eine Stelle erhalten. Offiziell bestätigen wollen das aber weder das Sozialressort noch die Bremer Grünen.