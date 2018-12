über das Baden in der Weser

Seit Jahren wollen die Woltmershauser wieder in der Weser baden. Die Politik wollte ihnen den Wunsch erfüllen. Vor fünf Jahren kam aus der Umweltbehörde das Signal: Bald ist es soweit. Es kommt ein Strandbad am Weserufer.

Und tatsächlich weihte Umweltsenator Reinhard Loske 2009 den 300 Meter langen Rablinghauser Badestrand ein. Rund 580000 Euro hat die Renaturierungsmaßnahme gekostet. Das Geld stammt zur Hälfte aus den EU-Strukturfonds, der andere Teil kam aus der Abwasserabgabe. Viel Geld für eine gute Idee.

Doch Schwimmen dürfen die Woltmershauser an dieser Stelle bis heute nicht.

Jedes Jahr werden sie gebetsmühlenartig von der Umweltbehörde vertröstet: Nächstes Jahr ist es soweit. Ein Jahr später heißt es dann, die Wasserqualität müsse noch geprüft werden. Und wiederum ein Jahr später steht das Badeverbot in der Weser dem Plan im Wege. Wobei: Das Verbot stammt aus dem Jahr 1966 und dürfte somit der Behörde seit Längerem bekannt sein.

Heute bietet der Strand einen traurigen Anblick. Von Grünpflanzen überwuchert und mit Müll bedeckt, lockt er nur wenige zum Verweilen. Von Strandleben keine Spur. Von Pflege erst recht nicht.

Für den Betrieb ist die Umweltbehörde zuständig. Aber was macht sie in diesem Jahr? Richtig: Sie verweist aufs nächste Jahr, dann könne hier gebadet werden. Dem muss man hinzufügen: Wenn vom Strand dann noch etwas übrig ist!

Mit EU-Geldern ist schon so manches absurde Vorhaben finanziert worden. Wenn die Umweltbehörde nicht bald aktiv wird, kann Bremen die Absurditätenliste bereichern: Ein Badestrand, an dem nie ein Schwimmer ins Wasser ging. Die über eine halbe Million Euro wäre dann im wahrsten Sinne des Wortes in den Strand gesetzt. karina.skwirblies@weser-kurier.de