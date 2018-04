Iranische Frauen vor einem riesigen Plakat von Ajatollah Khomeini und Ajatollah Chamenei in Teheran. Foto: Abedin Taherkenareh (dpa)

"Warum wird immer mehr darauf bestanden, dass Frauen arbeiten, obwohl so viele unserer Männer arbeitslos sind", sagte Ajatollah Jussef Tabatabeinedschad, der Chefprediger der Stadt Isfahan in Zentraliran. In einem islamischen Land müssten schließlich Männer die Frauen ernähren und nicht umgekehrt, sagte er nach Medienangaben.

Mitverantwortlich für diesen Boom ist seiner Einschätzung nach die frauenfreundliche Politik des iranischen Präsidenten Hassan Ruhani. Dieser wolle, dass sich Frauen nun auch in der Politik betätigten. Sogar für Frauen als Gouverneurinnen werbe er nun, obwohl für diesen Job Männer besser geeignet seien, beschwerte sich der Ajatollah.

Tabatabeinedschad meint, dass die zunehmende Beschäftigung von Frauen im Iran zu deren finanzieller Unabhängigkeit führt und mit ein Grund für die hohe Scheidungsrate im Land sei. Als Ideallösung schlug der Ajatollah daher ein Arbeitsverbot für Frauen in Ministerien, Firmen und auch als Verkaufspersonal in Läden vor.

Frauen werden im Iran seit ungefähr fünf Jahren auf dem Arbeitsmarkt bevorzugt. Inzwischen arbeiten auch immer mehr Frauen in der Gastronomie und in Supermärkten, wo vorher nur Männer tätig waren. Präsident Ruhani will den Frauenanteil in der Politik steigern, vor allem im Parlament - derzeit sind nur 9 der 290 Abgeordneten Frauen.