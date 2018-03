Nobelpreisträger Michel: Ich will diesen Unsinn nicht unterstützen

Kritik an Bioenergie-Plänen

Halle·Frankfurt (wk). Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina sieht die weitere Nutzung von Bioenergie äußerst kritisch. Sie könne als nachhaltige Energiequelle für Deutschland heute und in Zukunft keinen quantitativ wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten, teilte die Akademie gestern in Halle mit. Vorrang sollte stattdessen der Einsparung von Energie und der Verbesserung der Effizienz gegeben werden, hieß es weiter in der Stellungnahme der Leopoldina zu den Möglichkeiten und Grenzen der Bioenergie.