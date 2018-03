In der Helenenstraße kam es am Sonntag zu einem versuchten Brandanschlag. (dpa)

Wie die Polizei mitteilte, lag der Tote in einem Graben in Cappel-Niederstrich. Vermutlich sei der Mann am Samstagabend nach einer Grünkohltour auf dem Heimweg in den Graben gestürzt.

Kurz bevor der 47-Jährige entdeckt wurde, hatten Angehörige des Mannes ihn als vermisst gemeldet. Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass an seinem Tod ein anderer Schuld tragen könnte. (dpa)