Udo Pastörs soll den Holocaust indirekt geleugnet haben. Foto: Jens Büttner (dpa)

Nach deren Überzeugung hatte der Rechtsextremist in einer Landtagsrede den Holocaust indirekt geleugnet und so die Opfer des Nazi-Regimes verächtlich gemacht. In seiner Rede im Januar 2010 hatte Pastörs von einer «Auschwitzprojektion» der Demokraten und einem «Sieg der Lüge über die Wahrheit» gesprochen.

Die Verteidigung hatte unter Hinweis auf den besonderen Schutz der freien Rede in Parlamenten Freispruch gefordert.