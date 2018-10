Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Nur sechs Teilnehmer: Facebook-Party fällt aus

Saarbrücken·Heusweiler (wk). Die befürchtete Neuauflage einer ausufernden Facebook-Party im saarländischen Dorf Numborn ist gestern ausgefallen. "Es ist alles ruhig in Numborn", sagte ein Polizeisprecher am Abend in Saarbrücken. Es hätten sich lediglich sechs junge Leute eingefunden, nach einer Belehrung über die verhängten Verbote hätten sie sich aber einsichtig gezeigt und seien verschwunden. Die Polizei hatte sich zuvor für einen Großeinsatz gerüstet. "Wir sind mit rund 100 Beamten im Einsatz", hatte ein Polizeisprecher gesagt. Das 500-Einwohner-Dorf hatte sich mit einem Partyverbot gegen den erwarteten Ansturm gewehrt. Im vergangenen Jahr waren rund 2000 Gäste zu einer Riesenfete gekommen, die Polizei musste einschreiten.